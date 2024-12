Vodafone ha lanciato un’offerta dedicata a chi sceglie di passare alla sua rete da operatori come Tim, WindTre, Kena o Very, proponendo un pacchetto che punta a unire convenienza e prestazioni avanzate. Al costo di 11,99 euro al mese, la promozione include ben 150 Giga di traffico dati in 5G, a patto che il pagamento venga effettuato tramite carta di credito o addebito diretto su conto corrente. Questo rappresenta un aumento significativo rispetto ai 100 Giga standard previsti senza questa modalità di pagamento.

I dettagli della super offerta a 150 Giga in 5G di Vodafone

L’accesso alla rete 5G è però subordinato alla disponibilità della copertura Vodafone e all’utilizzo di un dispositivo compatibile con questa tecnologia. L’elenco completo delle città coperte e dei dispositivi abilitati è consultabile direttamente sul sito ufficiale dell’operatore.

Un altro punto di forza dell’offerta riguarda l’utilizzo dei dati all’interno dell’Unione Europea: dei 150 Giga totali, 15,1 possono essere utilizzati senza costi aggiuntivi durante i viaggi nei Paesi membri, garantendo una connessione stabile anche oltre i confini nazionali.

Per quanto riguarda le chiamate e i messaggi, Vodafone offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Tuttavia, l’operatore specifica che l’utilizzo deve rispettare alcune condizioni per essere considerato lecito, come un bilanciamento tra traffico in uscita e in entrata.

Un elemento particolarmente interessante dell’offerta è il prezzo bloccato per i primi 24 mesi, un dettaglio che rassicura i clienti rispetto a possibili aumenti futuri. Questo vincolo è valido solo per chi sceglie di mantenere l’addebito su carta o conto corrente.

L’attivazione è disponibile esclusivamente online o tramite il servizio “Ti richiamiamo noi“, con la spedizione della SIM completamente gratuita. Vodafone propone inoltre il sistema SmartPay per automatizzare le ricariche: il credito residuo verrà ricaricato automaticamente di 5 euro ogni volta che scenderà sotto questa soglia, evitando così interruzioni improvvise del servizio.

Infine, l’offerta è legata al piano tariffario Vodafone 25 New, che include servizi come Smart Passport 2.0, ricevuta di ritorno per gli SMS, continuità di servizio e segreteria telefonica, offrendo un pacchetto completo e strutturato per rispondere alle esigenze di connettività moderne.