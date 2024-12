Sembra siano trapelati i possibili prezzi europei delle varianti 4G e 5G di Redmi Note 14, smartphone economico che in variante 5G è già conosciuto e ufficiale in alcuni mercati. Abbiamo buone notizie, i telefoni paiono leggermente in calo rispetto alla generazione precedente, almeno per quanto riguarda il punto di partenza. Se Redmi Note 13 nel taglio base era proposto a 250 euro, con il 14 ne basteranno 240, a parità di memorie ,ovvero 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

L’informazione della quale vi parliamo proviene dai listini di un rivenditore online, rivenditore del quale però non riusciamo a specificare il mercato di riferimento. Fattore che potrebbe rivelarsi problematico, dato che molti Paesi europei non hanno gli stessi listini, anzi, possono differire molto tra di essi. Per quel che vale, comunque, in effetti in Italia Redmi Note 13 uscì a 249€, mentre la variante 5G costava 50€ esatti in più, pare che questa variante non vedrà riduzioni. Al momento non è chiaro se sono previsti altri tagli, ma vale la pena osservare che l’anno scorso ce n’è stato solo uno.

Redmi Note 14: i possibili prezzi

Per adesso sappiamo che il Redmi Note 14 cinese sarà leggermente diverso da quello indiano, in particolare manca la fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP. Probabilmente noi italiani avremo a che fare con la variante indiana, visto che è chiaramente quella internazionale. Approfondiamo quindi la scheda tecnica di questo dispositivo:

Display: OLED, 6,67”, FHD+ 1080p, refresh rate fino a 120 Hz, luminosità massima 2.100 nit chip: MediaTek Dimensity 7025 Ultra

Fotocamere:Posteriore principale: 50 MP, apertura f/1,5, OISPosteriore ultra-grandangolo: 8 MPPosteriore ausiliaria profondità: 2 MP Anteriore: 16 MP

Batteria: 5.110 mAh

Dimensioni: 162,4 x 75,7 x 8 mm, con un peso di 190 g

RAM: 8 o 6 GB

Archiviazione: 128 o 256 GB

Sistema operativo: HyperOS

Infine abbiamo una connettività 5G con dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, blaster infrarossi, USB di tipo C e un jack audio da 3,5 mm. Per quanto riguardano i colori, sappiamo che il 4G sarà proposto in Midnight Black, Lime Green e Ocean Blue, mentre il 5G in Coral Green, Midnight Black and Lavender Purple.