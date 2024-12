Instagram annuncia Movie Gen: l'editing video con AI arriva nel 2025

Una grande novità sta per arrivare nel mondo di Instagram e ad annunciarlo è stata la stessa applicazione proprietà di Meta. Secondo quanto riportato ufficialmente infatti il mondo dei contenuti video sta per essere rivoluzionato con l’introduzione di Movie Gen. si tratta di una tecnologia basata sull’AI sviluppata proprio da Meta.

Questa nuova soluzione permetterà agli utenti di modificare video in modo intuitivo utilizzando semplici comandi testuali, aprendo nuove possibilità creative anche a chi non possiede competenze tecniche avanzate.

Editing video semplificato con l’AI: Instagram si rinnova

Adam Mosseri, CEO di Instagram, ha condiviso un’anteprima di Movie Gen AI, mostrando alcune delle sue potenzialità. Nel video dimostrativo, Mosseri ha modificato il proprio abbigliamento, aggiunto sfondi e persino trasformato se stesso in un pupazzo di feltro, mantenendo movimenti ed espressioni facciali realistici.

Una delle caratteristiche più impressionanti è la stabilità delle modifiche anche durante movimenti rapidi o cambiamenti di espressione, suggerendo che Movie Gen AI sia in grado di gestire situazioni complesse con un livello di precisione sorprendente. Tuttavia, i frammenti mostrati sono brevi, quindi resta da vedere come la tecnologia si comporterà in scenari reali più estesi.

L’annuncio arriva in un contesto di forte competizione tra colossi tecnologici. Oltre a Meta, anche OpenAI con Sora, Adobe con Firefly Video e Google con Veo 2 stanno investendo nell’intelligenza artificiale per il video editing. Movie Gen AI si distingue per la sua capacità di “preservare l’identità e il movimento umano”, un aspetto già enfatizzato da Meta durante la presentazione della tecnologia lo scorso ottobre.

Instagram è la prima piattaforma scelta per integrare Movie Gen AI, una decisione strategica che sfrutta la sua vasta base di utenti e l’importanza dei video nella strategia del social. Questo potrebbe dare a Meta un vantaggio competitivo nel settore.

Lancio previsto per il 2025

La data esatta di rilascio non è ancora stata comunicata, ma gli strumenti saranno disponibili nel corso del 2025. L’introduzione di Movie Gen rappresenta un grande passo avanti per Instagram, posizionandosi come leader nell’adozione di tecnologie AI per il video editing.