Qualche giorno fa sarebbe dovuta terminare la disponibilità di alcune delle offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Tuttavia, a quanto pare l’operatore ha deciso di fare un bel regalo di natale a tutti i suoi clienti. L’operatore ha infatti deciso di continuare a proporre questo super catalogo di offerte per tutto il periodo natalizio e anche oltre. Tra le offerte proposte, continueranno ad essere disponibili anche quelle con supporto alle reti 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile, continuano anche dopo Natale le super offerte dell’operatore virtuale

Dalla giornata del 19 dicembre 2024 sarebbe dovuta terminare la disponibilità di alcune delle offerte di rete mobile di Very Mobile . Tuttavia, come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di fare una sorta di regalo di Natale ai suoi clienti. L’operatore ha infatti deciso di continuare a proporre queste super offerte, tra cui anche quelle dotate del supporto alla navigazione in 5G. Queste offerte, in particolare, rimarranno a disposizione degli utenti non solo per le feste natalizie, ma anche oltre.

Gli utenti potranno infatti attivarle fino al prossimo 20 gennaio 2025, a meno che l’operatore non decida di prorogarne ancora la disponibilità. Tra le offerte prorogate, c’è ad esempio quella denominata Very 5,99 Giga x2. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche in 5G. Il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri, ad un costo di 5,99 euro al mese, come suggerisce anche il nome.

Ricordiamo che questa e gran parte delle altre offerte di Very Mobile prorogate sono di tipo operator attack, quindi attivabili da chi richiederà la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, Elimobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Vianova, Mundio Mobile e WithU.