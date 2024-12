CoopVoce ha lanciato una nuova promozione dedicata a chi desidera una tariffa mobile conveniente ma anche senza strane sorprese. Fino all’8 gennaio, è possibile attivare l’offerta EVO 200 al costo di 7,90 euro al mese, con attivazione e primo mese gratuiti. L’offerta garantisce 200 GIGA di traffico dati su rete mobile 4G alla massima velocità, minuti illimitati per chiamare senza limiti e 1000 SMS ogni mese. Un piano pensato per chi cerca un servizio trasparente, stabile e senza aumenti nel tempo.

La nuova imperdibile offerta EVO 200 di CoopVoce!

La procedura per aderire è semplice e flessibile. È possibile richiedere EVO 200 direttamente online, scegliendo di ricevere la nuova SIM comodamente a casa o di ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop presenti in tutta Italia. In entrambi i casi, l’attivazione e il primo mese restano completamente gratuiti, offrendo un ulteriore vantaggio economico ai nuovi clienti.

Anche i già clienti CoopVoce possono accedere all’offerta, passando a EVO 200 con un costo di attivazione una tantum di 9,90 euro. Questo piano tariffario include diversi servizi aggiuntivi senza costi extra: è possibile utilizzare l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, usufruire del servizio LoSai di Coop per ricevere notifiche sulle chiamate perse e beneficiare di un’assistenza disponibile sia tramite App che tramite chat con uno specialista dedicato.

CoopVoce, da sempre attenta alla trasparenza delle proprie offerte, mantiene il blocco sui numeri a sovrapprezzo per garantire un maggiore controllo delle spese. Inoltre, l’offerta EVO 200 non prevede alcun vincolo contrattuale né costi nascosti, assicurando così un’esperienza d’uso chiara e senza imprevisti come da sua abitudine.

La promozione rappresenta un’opportunità interessante per chi cerca una soluzione mobile affidabile, con un alto volume di dati e un servizio clienti efficiente. CoopVoce continua così a distinguersi nel panorama delle telecomunicazioni italiane per la sua chiarezza, l’assenza di aumenti tariffari e un approccio orientato alla soddisfazione del cliente.