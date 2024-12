CUPRA Terramar 2.0 TSI 204 CV: potenza, versatilità e prezzo

CUPRA Terramar si arricchisce con dei nuovi cambiamenti. Arriva un motore innovativo e potentissimo: il 2.0 TSI da 204 CV. Questa motorizzazione porta all’auto già di per sé potente, prestazioni elevate e versatilità. Ora l’esperienza di guida sarà ancor più sicura e appagante. Grazie al cambio DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4Drive, questo SUV si adatta perfettamente a ogni tipologia possibile di percorso. La velocità massima? 225 km/h e i 320 Nm di coppia, che assicurano reattività e controllo.

Ora, tra i tanti modelli, perché scegliere proprio questa Cupra Terramar? Offre un equilibrio perfetto tra potenza e consumi, mantenendo un’attenzione costante alla qualità. Si affianca a una gamma motori che include opzioni per ogni esigenza. Tra queste spicca la versione ibrida plug-in e-HYBRID, capace di oltre 100 km in modalità elettrica. La Terramar rappresenta quindi una scelta ideale per chi cerca un SUV versatile, con una gamma completa che spazia dai 150 ai 272 CV.

Prezzo competitivo e gamma versatile per la Cupra

Il prezzo della nuova 2.0 TSI da 204 CV parte da 47.550 euro, una cifra che riflette un eccellente rapporto qualità-prezzo. L’intera gamma della CUPRA Terramar è progettata per soddisfare le esigenze di ogni automobilista. Perché optare per una versione plug-in o per un modello più potente? La risposta dipende dal tipo di utilizzo, ma tutte le motorizzazioni offrono tecnologia all’avanguardia e un design distintivo.

La versione America’s Cup Limited Edition aggiunge esclusività alla gamma, con dettagli unici e un’esperienza di guida superiore. La Terramar dimostra che un SUV può essere allo stesso tempo sportivo, pratico ed efficiente. CUPRA continua a innovare, offrendo soluzioni all’altezza delle aspettative dei clienti più esigenti. La Terramar non è solo un veicolo, ma un compagno di viaggio ideale. Con la nuova motorizzazione, amplia le possibilità per chi cerca un’auto dinamica e performante. È il momento di scoprire un SUV capace di ridefinire gli standard del segmento, unendo tecnologia, stile e prestazioni.