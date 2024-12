Il mondo di Honor of Kings è pronto ad ampliarsi oltre il medium videoludico ed approda su Prime Video. Sulla piattaforma streaming di Amazon, infatti, è arrivato “The Way Of All Things” un nuovo episodio della serie antologica animata Secret Level.

L’episodio è scritto da JT Petty ed è basato sulla storia realizzata da S.L. Huang. Oltre ad espandere Honor of Kings in un modo tutto nuovo, la serie ha anche un altra caratteristica molto importante. I giocatori possono fare la conoscenza di Yi Xing, un nuovo personaggio che si aggiunge al roaster del titolo.

Yi Xing è uno stratega nato ed è estremamente abile nel Weigi, un gioco tipicamente Cinese conosciuto come Go al di fuori del paese Asiatico. La storia raccontata nell’episodio seguirà le sue vicende dal quando era bambino fino a quando diventerà un eroe.

Infatti, grazie alla conoscenza del Weiqi e alle sue abilità strategiche innate, Yi Xing dovrà affrontare la partita più difficile della sua vita. Solo vincendo contro il suo avversario potrà salvare la città di Chang’an.

Dopo aver ammirato la sua determinazione in “The Way Of All Things”, i giocatori potranno selezionare Yi Xing come personaggio giocabile in Honor of Kings. La sua caratteristica è quella di essere un mago in grado di supportare la squadra nei combattimenti. Le abilità sono pensate per fare danni ad ampio raggio. Utilizzato in coppia con Lu Bu può creare combinazioni d’attacco devastanti.

Le quattro abilità principali sono Kiai (che permette di diventare immune ai danni letali);

Joseki (amplia la visione della mappa e infligge danni magici); Atari (infligge danni magici in un’area designata) e Capture (intrappola gli eroi nemici). Imparare a padroneggiare i poteri di Yi Xing sarà fondamentale per vincere le partite più strategiche di Honor of Kings.