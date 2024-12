Lo smartphone di fascia medio-bassa da acquistare subito ad occhi chiusi resta senza ombra di dubbio il Motorola Moto G35, dispositivo che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, con la sua piena capacità di garantire al consumatore finale l’accesso a buone prestazioni, con il minimo sforzo.

La variante che potete acquistare oggi a prezzo scontato su Amazon prevede 4GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibili con microSD), il tutto appoggiandosi ad un processore octa-core di discreta qualità, un T760 Unisoc di ultima generazione, accoppiato con GPU Mali-G57. Il display è da 6,72 pollici di diagonale, presenta risoluzione 1080 x 2400 pixel, ed una densità di 392 ppi, fermo restando essere un IPS LCD che raggiunge 120Hz di refresh rate con protezione Gorilla Glass 3.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon e dei codici sconto gratis che potete avere solo con il canale Telegram dedicato.

Motorola Moto G35: ha un prezzo basso su Amazon

Uno sconto imperdibile viene applicato direttamente sul Motorola Moto G35, un prodotto che appartiene sicuramente alla fascia bassa, ma che oggi gli utenti possono acquistare a soli 149 euro, con spedizione presso il vostro domicilio gratuita e garanzia della durata di 24 mesi. Ordinatelo al seguente link.

Accedere a questo smartphone è estremamente facile, ed allo stesso tempo è bene notare che risulta essere offrire al consumatore un comparto fotografico di tutto rispetto, almeno in confronto agli standard a cui siamo abituati. Difatti nella parte posteriore è possibile trovare un paio di sensori fotografici: principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da ultragrandangolare da 8 megapixel, con apertura massima F2.2 ed un sensore frontale da 16 megapixel con apertura F2.45. La batteria è un componente da 5000mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, anche pensando di utilizzare lo smartphone per lunghe giornate consecutive, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica.