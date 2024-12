Secondo il periodo natalizio, avete intenzione di aggiornare la promozione presente sul vostro numero di cellulare sicuramente il periodo è proficuo dal momento che tutti gli operatori telefonici italiani stanno aggiornando i propri capitali di offerte introducendo promozioni ad hoc per il momento natalizio, ovviamente tutto ciò è legato al bisogno di continuare ad essere competitivi, soprattutto in un periodo votato agli acquisti ed ai regali.

Ovviamente anche ho mobile vuole dire la sua e per farlo ha deciso di proporre delle nuove promozioni all’interno del proprio sito ufficiale che includono tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa e soddisfacente in grado di accontentare le necessità di chiunque venendo incontro alle possibilità economiche di ogni fascio di utenza presenta attualmente sul mercato, vediamo insieme dunque quali sono le nuove promozioni disponibili sul sito ufficiale in questo momento.

Tre promozioni

Le promozioni in questione sono tre e offrono tutte e tre minuti ed SMS illimitati verso tutti, la prima però a 6,99 € al mese garantisce 150 GB di traffico dati in 4G, la seconda invece a 8,99 € al mese offre 200 GB di traffico dati in 4G mentre l’ultima nonché la più onerosa garantisce sempre 200 GB di traffico dati ma anche la connettività 5G abilitata di default a 9,99 euro al mese.

Le promozioni in questione sono dedicate a coloro che effettuano la portabilità del numero ed infatti in tal caso il costo di attivazione ammonterà a 2,99 € ma solo se il provider di provenienza è presente all’interno di una lista specificata nelle pagine dedicate alle promozioni, altrimenti il costo salirà ben 29,90 €, dunque prima di procedere assicuratevi di rispettare questa condizione per evitare brutte sorprese.

Se dunque siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale del provider in questione e attivare la promozione che più mi interessa, l’attivazione è online e immediata con pochi e semplici click.