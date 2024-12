Un prezzo che nessuno si aspettava di vedere è stato applicato direttamente sul Samsung Galaxy S24+, il top di gamma del momento, un prodotto che nel corso dei mesi di presenza sul mercato ha davvero convinto con un bilanciamento di ottima qualità, e comunque la possibilità di godere di prestazioni che vadano ben oltre la fascia di prezzo di posizionamento.

Nell’approcciarsi alle sue specifiche tecniche dobbiamo prima di tutto partire dal processore che, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non è un Qualcomm Snapdragon, ma è un Samsung Exynos 2400, octa-core con frequenza di clock a 3,2GHz, affiancato da GPU Xclipse 940, ed una configurazione di 12GB che può raggiungere al massimo 512GB di memoria interna (ricordiamo non essere espandibile).

Amazon: l’occasione migliore di oggi sul Samsung Galaxy S24+

Il Samsung Galaxy S24+ ha un prezzo decisamente più basso del normale con l’ultima offerta lanciata da Amazon, è chiaro non è diventato il più economico in circolazione, ma pensare comunque di poter risparmiare quasi 300 euro sul suo listino, è già qualcosa. Il prezzo di base è di 1309 euro, oggi potrà essere vostro con un esborso di soli 1099 euro, con riduzione del 16%, sempre considerando un prodotto no brand con garanzia di 24 mesi. Premete qui per effettuare l’acquisto.

Il prodotto resta essere caratterizzato ad ogni modo da specifiche tecniche di altissimo livello, come un display da 6,7 pollici di diagonale, che può raggiungere risoluzione di 1440 x 3088 pixel, con densità di 509 ppi e tecnologia Dynamic AMOLED 2X, permettendo in questo modo un refresh rate variabile fino ad un massimo di 120Hz (sempre con protezione Gorilla Glass Victus 2). Nulla da dire sul comparto fotografico, composto nella parte posteriore da 3 sensori differenti.