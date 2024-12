Dal 18 dicembre 2024 è nuovamente disponibile l’offerta Evo 50 di CoopVoce per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero. Questa volta il costo mensile è ridotto a 4,90 euro rispetto ai 5,90 euro delle precedenti edizioni. L’offerta, che prevede attivazione e primo mese gratuiti, può essere sottoscritta esclusivamente online fino al 26 dicembre 2024, salvo proroghe.

Le specifiche di Evo 50 di CoopVoce

Evo 50 include ogni mese minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 50 Giga di traffico dati in 4G. Per l’attivazione è necessario richiedere la portabilità del numero da qualsiasi altro operatore. CoopVoce, operatore virtuale Full MVNO, utilizza la rete TIM per i servizi 2G e 4G, con l’aggiunta della rete Vodafone introdotta nell’autunno 2024. Dal 2025 è previsto anche l’accesso alla rete 5G.

L’identificazione per l’attivazione della SIM può avvenire tramite videoidentificazione o, in alternativa, con SPID per un processo più rapido. Sono disponibili anche le eSIM, che consentono di attivare l’offerta senza una scheda fisica.

In caso di esaurimento degli SMS inclusi, i messaggi sono tariffati secondo il piano base. Se si superano i Giga disponibili, la navigazione si blocca senza costi aggiuntivi, ma è possibile rinnovare anticipatamente l’offerta tramite l’app CoopVoce. I minuti illimitati sono calcolati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta.

In Roaming UE e Regno Unito, minuti e SMS sono validi alle stesse condizioni dell’Italia. Il traffico dati, invece, è soggetto a un limite mensile, inizialmente fissato a 11 Giga. Dopo sei mesi di attivazione, nei primi 30 giorni all’estero è possibile utilizzare l’intero pacchetto dati, mentre successivamente si applicano i limiti previsti dalla normativa.

In caso di credito insufficiente per il rinnovo, l’offerta viene sospesa per 30 giorni. Durante questo periodo, i servizi vengono tariffati secondo il piano base, ma il traffico dati resta bloccato. Per riattivare l’offerta è necessario effettuare una ricarica entro il termine indicato, altrimenti l’opzione viene disattivata.