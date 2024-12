L’ultima versione di ChatGPT per macOS porta con sé importanti novità. La piattaforma amplia infatti le sue capacità di integrazione con app di sistema e strumenti di terze parti. La funzione più attesa è la possibilità di leggere e interagire con l’app Note di Apple. A cui si aggiunge il supporto per applicazioni come Notion, Quip, Xcode, JetBrains, VS Code e TextEdit. Tale aggiornamento rappresenta un importante passo avanti rispetto al passato. Quando la compatibilità era limitata a poche app come Terminal e TextEdit.

Siri e nuove opzioni: ChatGPT si avvicina agli utenti

Grazie a queste nuove integrazioni, gli utenti possono utilizzare ChatGPT per analizzare appunti. Ma anche fornire suggerimenti e organizzare contenuti direttamente all’interno delle applicazioni. Eliminando così la necessità di copiare e incollare informazioni manualmente. L’obiettivo di OpenAI è evidente. Ovvero, trasformare l’assistente AI in uno strumento indispensabile per chiunque cerchi efficienza e semplicità nelle attività quotidiane. Queste funzionalità avanzate però non sono accessibili a tutti. Solo chi è abbonato ai piani Plus, Pro, Team, Enterprise o Edu potrà sfruttare appieno il potenziale delle nuove integrazioni. Lasciando gli utenti della versione gratuita esclusi da questa evoluzione.

Un’altra importante innovazione introdotta dall’aggiornamento riguarda la possibilità di interagire con ChatGPT attraverso Siri. Con macOS 15.2, l’assistente vocale di Apple diventa una porta d’accesso alle funzionalità dell’AI. Rendendo il suo utilizzo ancora più immediato e intuitivo. Tale integrazione offre alle persone un’esperienza d’uso che combina il meglio di due mondi. In quanto rende ChatGPT molto più accessibile e versatile.

Tra le altre novità vi è anche la funzione di ricerca tra le conversazioni precedenti. Essa permette di filtrare i contenuti per parole chiave o frasi specifiche. In più vi è la modalità Advanced Voice, progettata per lavorare con altre app senza interrompere l’interazione con l’AI. Anche se quest’ultima funzione non è ancora disponibile in Italia, promette comunque di rivoluzionare l’esperienza d’uso. L’app ChatGPT per macOS è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale di OpenAI.