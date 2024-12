Apple: Mappe introduce "Guardati intorno" anche sull'app web

Apple amplia le possibilità di utilizzo della funzione “Guardati intorno” (in inglese Look Around) di Mappe, rendendola disponibile anche sui browser web. Questa funzione, spesso paragonata alla Street View di Google Maps, consente agli utenti di esplorare strade e vicoli come se fossero sul posto, offrendo una visione immersiva delle città direttamente da un computer.

Una novità attesa per gli utenti desktop

Disponibile da anni sull’app Mappe per i dispositivi Apple, Guardati intorno si estende ora alla versione beta di Apple Mappe accessibile via browser. Questo significa che anche chi utilizza un computer Windows può finalmente esplorare virtualmente le città italiane e di altri Paesi senza bisogno di un dispositivo Apple. La funzione è particolarmente utile per pianificare itinerari, esplorare quartieri o semplicemente curiosare tra le strade di una città.

Funzione pronta ma ancora in fase beta per gli utenti Apple

Lanciata per la prima volta con iOS 13 nel 2019, Guardati intorno ha continuato ad evolversi con aggiornamenti periodici delle immagini, inclusi nuovi scatti effettuati in Italia all’inizio del 2024. Nonostante la maturità della funzione, nella versione browser manca ancora quel tocco di realismo che caratterizza l’app su iOS e macOS, come l’effetto parallasse, che offre una maggiore sensazione di profondità. Tuttavia, trattandosi di una beta, queste piccole differenze sono comprensibili e potrebbero essere risolte nei futuri aggiornamenti.

Un’esperienza sempre più inclusiva

L’arrivo di Guardati intorno sui browser rappresenta un passo importante per Apple nel rendere la sua applicazione Mappe più accessibile a tutti, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Questa mossa potrebbe anche attrarre nuovi utenti, offrendo un’alternativa valida a Google Maps per chi cerca una navigazione dettagliata e coinvolgente.

Con il continuo aggiornamento delle immagini e l’espansione della copertura, Apple dimostra il suo impegno nel migliorare l’esperienza utente e nell’offrire strumenti utili e innovativi a chi desidera esplorare il mondo, anche solo con un clic.