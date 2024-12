Mercato auto in Europa: novembre in calo, frenano elettriche e benzina

Sembra proprio non voler riprendersi il mercato delle auto in Europa. I dati diffusi ultimamente da ACEA riferiscono di una nuova battuta di arresto per il mese di novembre per tutto il mercato automobilistico. A quanto pare le immatricolazioni sul territorio sono calate dell’1,9% con solo 869.816 auto nuove vendute. Tutto dunque torna a preoccupare dopo che ad ottobre era stata registrata una leggera crescita pari al +1,1%.

Il mondo delle auto è in calo: l’andamento nei mercati europei

Il calo è stato influenzato in particolare dalle performance negative di alcuni mercati chiave:

Francia : -12,7%;

: -12,7%; Italia : -10,8%;

: -10,8%; Germania : sostanzialmente stabile con un +0,5%;

: sostanzialmente stabile con un +0,5%; Spagna: unica nota positiva, con un aumento del 6,4%.

C’è stata una crescita marginale dello 0,4%, il tutto tenendo in considerazione i primi 11 mesi del 2024 in cui sono state immatricolate 9.726.049 auto. Mentre la Spagna ha chiuso in positivo con un +5,1%, la Francia (-3,7%), la Germania (-0,4%) e l’Italia (-0,2%) hanno registrato flessioni.

Elettriche in difficoltà, crescono le ibride

Un dato significativo riguarda il calo delle vendite di auto elettriche. A novembre, le immatricolazioni di veicoli elettrici puri sono diminuite del 9,5%, con 130.757 unità vendute. Le perdite maggiori si sono registrate in:

Germania : -21,8%;

: -21,8%; Francia: -24,4%.

C’è stato dunque un calo del 5,4% tenendo conto dello scorso anno: la quota di mercato annua dunque si attesta sul 13,4%.

Le ibride plug-in hanno subito un calo simile, con una diminuzione dell’8,8%. Il calo è stato significativo in diverse nazioni, tra cui Francia (-19,6%), Belgio (-61,4%) e Italia (-31,4%). A registrare un aumento sono state le auto ibride tradizionali. L’aumento è stato del +18,5% per una quota di mercato pari al 33,2%, in netto aumento rispetto al 27,5% di novembre 2023.

Diesel e benzina scendono: le auto tanto amate non vanno più di moda

Le motorizzazioni tradizionali hanno continuato a perdere terreno. Le vendite di auto a benzina sono calate del 7,8%, con una quota di mercato scesa al 30,6%. Tra i mercati principali:

Francia: -31,5%;

Italia: -12,3%;

Germania: -5,4%;

Spagna: -2,3%.

Anche le vendite di auto diesel hanno registrato un calo significativo del 15,3%, rappresentando il 10,6% del mercato a novembre.