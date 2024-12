Apple ha intenzione di realizzare una versione migliorata dell’ AirTag attuale in modo da modificare e perfezionare alcune peculiarità. Infatti ci sono delle nuove informazioni che hanno precisato la presenza di un altro chip migliore per la localizzazione. Ci sono anche delle novità che riguardano lo speaker e la sua posizione. Con questi miglioramenti Apple punta a realizzare un dispositivo pratico ma anche molto versatile e sicuro. Ovviamente le caratteristiche andranno testate prima di porlo sul mercato.

Inizialmente ci sono delle nuove funzioni che Apple potrebbe aggiungere al suo dispositivo per migliorarne l’ efficienza. Oltre a questo ci sarebbero delle modifiche dal punto di vista della durata della batteria per avere un risparmio energetico maggiore. Comunque sia si tratta di un dispositivo specifico quindi probabilmente non ci saranno tanti cambiamenti. Anche perché le modifiche principali servono perlopiù ad una miglioria funzionale e non estetica.

Apple, nuove funzioni per l’ AirTag 2

La novità principale riguarderebbe la portata che è stata triplicata rispetto a quella attuale, oltre al miglioramento dello speaker. Il nuovo AirTag include il chip UWB che garantirà la portata di 60 metri per una localizzazione più precisa. Ovviamente dipende sempre dal luogo in cui ci troviamo e agli ostacoli che ci circondano. Dal punto di vista dello speaker, Apple punta a renderlo più complicato da rimuovere per ridurre le pratiche di stalking. Il nuovo chip migliorerebbe anche l’ efficienza energetica del dispositivo in modo da aumentarne l’ autonomia. Questo per rendere più semplice l’ utilizzo in situazioni in cui si deve possedere una lunga durata.

Il dispositivo potrebbe essere lanciato a metà dl 2025 dando il via ad una catena di rinnovi che si compie ogni 4 anni. Con questo dispositivo si avrà la possibilità della localizzazione più precisa e di un oggetto anche più sicuro. Questo sempre per migliorare la semplicità e la precisione del dispositivo che verrà presentato sul mercato.