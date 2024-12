Se stai pensando di cambiare operatore telefonico, Kena Mobile ha un’offerta che non puoi lasciarti sfuggire. A soli 4,99 euro al mese, è possibile accedere a un pacchetto completo pensato per chi cerca qualità, convenienza e trasparenza. La promozione è dedicata a chi proviene da operatori selezionati, come Iliad, PosteMobile, ho.Mobile e molti altri. La promo include tutto ciò di cui si ha bisogno per restare connessi. L’offerta comprende chiamate illimitate, 200 SMS e ben 100GB di traffico internet.

Kena Mobile presenta una promo imperdibile

Per tutti gli utenti che amano viaggiare sono disponibili 7 GB per navigare in Europa. La qualità del servizio è garantita dalla rete TIM. Tale dettaglio rende Kena Mobile una scelta affidabile per chi desidera il meglio a un prezzo fisso e competitivo. Inoltre, l’attivazione è gratuita per chi fornisce i consensi commerciali. La SIM, insieme alla spedizione, non comporta alcun costo aggiuntivo. A rendere l’offerta ancora più vantaggiosa, c’è il primo mese gratis.

Attivare l’offerta è facile e veloce. È sufficiente compilare un modulo online e scegliere se trasferire il proprio numero da un altro operatore o attivarne uno nuovo. A questo punto basta attendere la SIM comodamente a casa. Una volta ricevuta, bastano pochi passaggi per completare la video identificazione e iniziare subito a usufruire dei servizi inclusi. Per chi richiede la portabilità del numero, il passaggio sarà completato in circa tre giorni lavorativi. Ciò garantisce continuità e comodità.

Con un costo mensile così competitivo e la possibilità di usufruire di 100 GB di traffico dati l’offerta di Kena Mobile rappresenta la soluzione ideale per chi desidera risparmiare senza rinunciare ad elevate prestazioni. Sono disponibili ancora pochi giorni per attivare l’offerta e usufruire di tutti i suoi vantaggi. Gli utenti interessati possono recarsi sul sito web ufficiale dell’operatore e visionare tutte le informazioni utili. Cambiare gestore sembra essere sempre più conveniente, oltre che semplice, grazie a Kena Mobile.