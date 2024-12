Un gruppo di modder cinesi ha trasformato la PlayStation 5 di Sony in un dispositivo portatile simile ad un laptop, soprannominato BBook AI. Un progetto ambizioso, con il quale si è riusciti ad integrare tutti i componenti interni di una PS5 in una tradizionale struttura da computer portatile.

BBook AI: Il progetto che rende PlayStation 5 portatile

La presentazione dell’innovativo dispositivo è avvenuta su Weibo, una piattaforma di microblogging cinese simile a Twitter. A prima vista, si nota che il design è pensato per richiamare i vecchi portatili da gaming. Anche se, il dispositivo non è propriamente portatile. Non possedendo una batteria integrata, la portabilità del dispositivo viene ridotta drasticamente. A ciò si aggiunge anche l’elevato rumore di circa 71,3 dB e l’elevato consumo energetico di PS5 che si aggira sui 200W. Oltre al fatto che l’unità possiede uno spessore marcato ed un peso di oltre 4 kg.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sono pressoché identiche a quelle della PS5 standard, trattandosi effettivamente degli stessi componenti dell’originale console. Troviamo quindi una CPU Zen 2 octa-core, GPU RDNA 2 con 36 Compute Unit, 16 GB di memoria GDDR6 e 825 GB di storage PCIe 4.0. Questo permette quindi di eseguire il gioco dell’anno Astro Bot, e di utilizzare il sistema operativo PlayStation. A completare la “console” c’è un ampio display 4K da 17,3 pollici che offre una copertura cromatica DCI-P3 completa con però un refresh rate da soli 60 Hz. Inoltre, è disponibile anche un’ampia gamma di porte per utilizzare per collegare le proprie periferiche. Disponendo infatti di ingressi HDMI 2.1 e USB Type-A da 10 Gbps.

Il costo del BBook AI è fissato a 19.999 yuan, l’equivalente di cinque PlayStation 5, ovvero 2650 euro. Per chi stesse cercando una soluzione portatile, una combinazione di PS5 e un monitor portatile, oltre a risultare più economico, risulterebbe anche più pratico. Ma potrebbe anche optare per una PlayStation Portal e, collegarsi alla PS5 nella propria abitazione, oppure utilizzare il nuovo servizio di cloud gaming.