Smartphone simile ad un libro di carta

Leggere sicuramente è diventato qualcosa di molto più semplice con l’arrivo degli smartphone, hanno replicato il libro cartaceo. Questo ha aiutato di molto la comodità di tutti i lettori.

Il tutto viene supportato da una nuova tecnologia, ovvero la TCL 50 NXTPAPER, disponibile sui telefoni.

Smartphone, nuova tecnologia?

Il telefono è diventato uno degli strumenti più utilizzati impiegati nella lettura, però c’è da sottolineare che possono affaticare di molto la vista. Oltre a questo non riescono a simulare completamente l’effetto della carta.

Proprio per questo la famosissima TCL ha ideato una nuova tecnologia: la NXTPAPER. Con le sue immagini a colori o in bianco e nero lo stesso smartphone cambia la sua concezione della lettura. Con la relativa modalità Max Ink, quest’ultimo può essere oggetto di quotidianità per la stessa lettura, senza affaticare la vista.

Questa nuova tecnologia NXTPAPAER di TCL, ormai giunta alla terza generazione, riesce tranquillamente a combinare la qualità degli schermi degli smartphone ad inchiostro elettronico con quelli LCD. Il tutto permette di offrire un’esperienza visiva molto simile alla carta.

La tecnologia appena nominata va ad utilizzare una serie di strati che riflettono la luce ambientale invece della classica retroilluminazione degli smartphone. Facendo così si riduce l’emissione di luce blu non affaticando la vista.

Oltre a questa tipologia di tecnologia e alle sue svariate caratteristiche, TCL ha voluto introdurre una modalità Max Ink, per poter fornire un’esperienza molto simile a quella degli e-reader. Parliamo di una modalità immersiva che quando attivata riesce a bloccare l’intero sistema di notifiche.

Il TCL 50 NXTPAPER va ad includere anche la modalità intermedia, chiamata anche Ink Paper. In quest’ultima non si utilizzano colori bensì le icone degli smartphone passano in bianco e nero. Facendo così lo schermo riesce completamente ad affaticare di meno la vista e il dispositivo riesce ad utilizzare meno batteria. Tramite questa modalità ogni applicazione può essere utilizzata.