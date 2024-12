Con l’arrivo delle festività natalizie, WhatsApp annuncia un cambio drastico che coinvolgerà molti utenti. Il motivo? Alcuni dispositivi non saranno più compatibili con l’app di messaggistica. Questa decisione entrerà in vigore dal 25 dicembre e riguarda sia smartphone Android che iOS. Come risaputo, la nota piattaforma conta oltre tre miliardi di utenti attivi. Essa, nel corso degli anni si è imposta come uno strumento quotidiano, ideale per inviare auguri, comunicare e persino organizzare il lavoro. L’introduzione di nuove funzionalità però rende necessario un aggiornamento costante. Al punto che molti dispositivi più datati non riescono a tenere il passo con i requisiti tecnologici richiesti.

WhatsApp: l’ elenco dei dispositivi esclusi e i motivi della scelta

WhatsApp richiederà almeno Android 5.0 o iOS 12 per continuare a funzionare. Di conseguenza, smartphone lanciati prima del 2014, che non supportano questi sistemi operativi, non potranno più utilizzare l’app. Ciò include modelli iconici. Tra cui i Samsung Galaxy S3, Note II e S4 Mini, oltre agli iPhone 5 e 5C. Tale decisione mira a garantire un certo livello di sicurezza, prestazioni elevate e compatibilità con le funzioni più recenti. Come ad esempio i Canali e l’integrazione di Meta AI. Le persone coinvolte dovranno perciò prepararsi in anticipo. Poiché senza un dispositivo aggiornato, non sarà più possibile accedere alle chat.

La lista dei telefoni non compatibili, come detto, è lunga e comprende brand noti. Tra gli Android, troviamo dispositivi come HTC One X, LG Nexus 4 e Motorola Moto G. Anche i Nokia Lumia 920 e 1020 saranno esclusi. Insieme ad altri modelli Huawei e ZTE. Per i clienti iOS invece, l’incompatibilità coinvolgerà iPhone5 e 5C, che non possono essere aggiornati a iOS12.

Meta giustifica questa scelta sottolineando la necessità di mantenere WhatsApp sicuro e allineato agli standard tecnologici attuali. L’introduzione di strumenti avanzati richiede hardware più potente, rendendo impossibile il supporto per dispositivi obsoleti. Per chi possiede uno smartphone coinvolto, dunque la soluzione è anticipare gli auguri di Natale o passare a un modello più recente. Insomma, l’ aggiornamento costante è il prezzo da pagare per garantire un’applicazione moderna ed efficiente.