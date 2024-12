Google ha rilasciato un importante aggiornamento per la funzione Now Playing sui dispositivi Pixel. L’innovazione, introdotta con l’Android System Intelligence v15, mira a migliorare il riconoscimento musicale e l’interazione con gli utenti. Now Playing, già apprezzato per la sua capacità di identificare automaticamente i brani in riproduzione, si arricchisce di funzionalità che la rendono più precisa e utile.

Identificazione musicale più avanzata

Con il nuovo aggiornamento, Now Playing migliora il riconoscimento dei brani in ambienti rumorosi. Gli algoritmi aggiornati offrono una maggiore accuratezza, anche quando la musica si sovrappone a rumori di fondo o conversazioni. L’aggiornamento include un nuovo modello di machine learning che analizza i segnali audio in tempo reale, ottimizzando il confronto con un database in continua crescita. Inoltre, consente ora di identificare brani meno popolari o di nicchia, un aspetto che in passato rappresentava una limitazione per la funzione.

L’ultima versione introduce un design più intuitivo per le notifiche di Now Playing. Gli utenti vedranno i brani riconosciuti direttamente sulla schermata di blocco o nel pannello delle notifiche con informazioni più dettagliate, come nome dell’artista e titolo della canzone.

Un’altra novità riguarda la possibilità di salvare i brani identificati in una playlist dedicata su YouTube Music o altre app compatibili. Questa funzione semplifica il processo di accesso ai brani scoperti tramite Now Playing.

Google ha anche confermato che il database utilizzato per Now Playing si espande costantemente grazie all’intelligenza artificiale e ai contributi della comunità. Questo garantisce una copertura sempre più ampia dei generi musicali e delle tracce disponibili.

Gli utenti Pixel possono aggiornare la funzione accedendo alle impostazioni di Android System Intelligence dal menu del dispositivo.

Now Playing si distingue come una delle funzionalità esclusive della serie Pixel, evidenziando l’integrazione tra hardware e software. Con l’ultimo aggiornamento, la funzione si posiziona come uno strumento indispensabile per gli appassionati di musica, offrendo praticità e precisione in un’unica soluzione.

L’aggiornamento di Now Playing rende i device Pixel ancora più competitivi nel panorama degli smartphone. La capacità di riconoscere un numero sempre maggiore di brani, unita a una migliore interfaccia utente, consolida il ruolo di Google come innovatore tecnologico.