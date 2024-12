Il Garmin Fenix E è a tutti gli effetti uno degli smartwatch migliori in circolazione, in termini di prestazioni e di potenzialità generali, con diagonale del display di 47 millimetri, e soprattutto un display completamente touchscreen che può raggiungere 1,3 pollici di diagonale, appoggiandosi al suo essere completamente AMOLED, i cui colori sono perfettamente riprodotti e fedeli.

L’attenzione, come per tutti i prodotti di Garmin, è votata maggiormente verso il mondo dello sport, con oltre 90 attività tra cui l’utente si ritrova a poter scegliere, per tracciare i propri allenamenti direttamente al polso, grazie alla presenza di un chip GPS integrato (è presente anche la possibilità di navigazione diretta al polso). L’autonomia è un altro punto a favore dello stesso prodotto, se considerate che comunque può raggiungere senza problemi anche i 16 giorni di utilizzo continuativo.

Per i codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte esclusive, ecco qui il canale Telegram dedicato.

Garmin Fenix E: il prezzo Amazon è bellissimo

La spesa che gli utenti si ritrovano a sostenere per il suo acquisto è decisamente inferiore al listino di 799 euro, infatti in questi giorni è stato applicato uno sconto del 32%, che abbassa l’ordine di circa 250 euro, per arrivare ad un valore finale di soli 542,37 euro. Premete qui per effettuare subito l’ordine.

Il design di questo smartwatch ricorda chiaramente gli sportwatch, proprio perché presente una ghiera metallica con due pulsanti fisici sul latro destro che facilitano il controllo del terminale, il tutto collegato con viti a vista, un cinturino realizzato interamente in silicone di colore nero (facilmente intercambiabile con altri comptaibili), senza dimenticarsi comunque di dimensioni e peso non propriamente da smartwatch da indossare quotidianamente. La presenza del chip NFC, con annesso Garmin Pay, permette al consumatore di riuscire facilmente a pagare direttamente dal polso, senza alcuna difficoltà, sfruttando tutti i metodi di pagamento compatibili con Garmin Pay.