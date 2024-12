Samsung ha annunciato una nuova funzione esclusiva per Instagram, disponibile su dispositivi Galaxy selezionati. La modalità Pro consente agli utenti di utilizzare le impostazioni avanzate della fotocamera, come esposizione, ISO e bilanciamento del bianco, direttamente dall’app di Instagram.

Samsung e Instagram: una nuova era per la fotografia mobile

La nuova modalità Pro, integrata nella versione aggiornata di Instagram, permette di scattare foto e registrare video con un controllo manuale delle impostazioni, offrendo maggiore flessibilità agli utenti più esperti. Gli strumenti avanzati si trovano accanto alle opzioni standard, come l’attivazione del flash e la selezione dei filtri.

Questa funzione trasforma Instagram in una piattaforma non solo per condividere contenuti, ma anche per creare immagini di qualità professionale. La modalità Pro sfrutta al massimo l’hardware delle fotocamere Samsung, in particolare sui modelli di punta come il Galaxy S24 Ultra.

Samsung ha confermato che la funzione sarà inizialmente disponibile solo sui modelli Galaxy di fascia alta, con un rollout che potrebbe estendersi ad altri dispositivi nel 2024. Gli utenti devono aggiornare sia l’app di Instagram che il software del telefono per accedere alla modalità Pro.

La collaborazione tra Samsung e Meta, proprietaria di Instagram, sottolinea l’importanza di ottimizzare le applicazioni social per specifici hardware. Questo approccio offre un’esperienza esclusiva ai proprietari di dispositivi Galaxy, differenziandoli dai concorrenti.

La modalità Pro rappresenta un vantaggio significativo per i content creator, che ora possono realizzare scatti e video di alta qualità senza dover utilizzare applicazioni esterne. Questa integrazione elimina la necessità di modifiche aggiuntive, velocizzando il processo creativo. Inoltre, il supporto per video in alta risoluzione e l’uso di strumenti manuali potrebbe rendere più competitivo il Galaxy nel mercato degli smartphone per fotografia.

La modalità Pro per Instagram segna un passo importante nella convergenza tra fotografia avanzata e social media. Samsung dimostra ancora una volta il suo impegno per migliorare l’esperienza utente, sfruttando l’hardware dei propri dispositivi. Se la funzione avrà successo, potrebbe spingere altri produttori a sviluppare soluzioni simili per integrare funzionalità avanzate nelle app più popolari.