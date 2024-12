Durante il periodo natalizio, Gmail ha registrato un aumento significativo dei tentativi di truffa via email. Google ha annunciato nuove misure per combattere questa minaccia, sfruttando sistemi di sicurezza avanzati basati sull’intelligenza artificiale.

Aumento delle truffe e risposta di Google

Il colosso di Mountain View ha rilevato che, rispetto agli altri mesi dell’anno, le email di phishing e spam aumentano del 30% durante le festività. Queste truffe cercano di sfruttare la vulnerabilità degli utenti attraverso offerte false, richieste di donazioni e comunicazioni fraudolente legate agli acquisti online.

Gmail analizza oltre 300 miliardi di messaggi ogni giorno, bloccando il 99,9% delle minacce note. Tuttavia, l’azienda ha potenziato i suoi algoritmi per individuare schemi più sofisticati di phishing, come email che imitano marchi conosciuti o che includono collegamenti dannosi camuffati.

Il sistema del client mail di Google utilizza un’intelligenza artificiale avanzata per analizzare comportamenti sospetti, come il volume di email inviate, le strutture linguistiche e i modelli di link contenuti nei messaggi. Ogni giorno, milioni di email vengono bloccate prima di raggiungere la posta in arrivo degli utenti.

Google ha dichiarato che oltre 15 miliardi di email di spam vengono intercettate quotidianamente, una cifra che sottolinea la portata della sfida. Oltre a ciò, gli utenti stessi giocano un ruolo fondamentale segnalando i messaggi sospetti. Questo feedback aiuta a rafforzare il sistema e a migliorare il riconoscimento delle truffe emergenti.

Per affrontare meglio le minacce, Google raccomanda agli utenti di:

Verificare l’autenticità del mittente prima di cliccare su qualsiasi link;

Evitare di fornire informazioni sensibili tramite email;

Segnalare immediatamente qualsiasi messaggio sospetto, utilizzando l’opzione “Segnala phishing” presente in Gmail;

Inoltre, l’azienda ha introdotto notifiche visive per email non verificate, aiutando gli utenti a riconoscere rapidamente messaggi potenzialmente pericolosi.

Google sottolinea l’importanza di educare gli utenti sui pericoli delle truffe online, specialmente durante periodi sensibili come il Natale. Campagne informative e suggerimenti integrati nell’interfaccia di Gmail mirano a ridurre ulteriormente i rischi.

Le festività rappresentano un momento critico per la sicurezza digitale, ma Gmail continua a evolversi per proteggere i suoi utenti. Con un uso intelligente dell’intelligenza artificiale e un coinvolgimento attivo della comunità, Google rafforza le sue difese contro minacce sempre più sofisticate.