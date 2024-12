Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra: tutte le colorazioni ufficiali svelate

C’è grande attesa per quanto riguarda il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25 e infatti gli utenti non stanno più nella pelle. Bisognerà aspettare più o meno un mese per l’evento, in quanto dovrebbe arrivare il 25 gennaio. Nel frattempo sono emerse nuove indiscrezioni che vanno a confermare le colorazioni di tutti e tre i terminali. Secondo quanto riportato, Samsung offrirà una gamma di tonalità più ampia e diversificata rispetto agli anni precedenti. La presentazione ufficiale è attesa per il 22 gennaio 2025, durante l’evento Unpacked.

Le colorazioni per Samsung Galaxy S25 e S25+

Samsung ha scelto tonalità che mescolano eleganza e vivacità per i suoi modelli standard e Plus. Ecco la lista delle colorazioni trapelate:

Blue Black

Coral Red

Icy Blue

Mint

Navy

Pink

Gold

Silver Shadow

Tra queste, spicca la presenza di tre diverse tonalità di blu, segno che Samsung punta a rendere questo colore protagonista della sua nuova gamma. Tuttavia, sembra che le opzioni “Sparkling”, anticipate in precedenti indiscrezioni, siano state abbandonate o almeno ridenominate. Non è ancora chiaro quali saranno le esclusive online e quali invece le tonalità principali disponibili in negozio.

Le colorazioni per Galaxy S25 Ultra

Il modello di punta, il Galaxy S25 Ultra, sarà proposto in una palette ancora più raffinata, con un focus sui materiali in titanio:

Titanium Black

Titanium Gray

Titanium Jade Green

Titanium Jet Black

Titanium Pink Gold

Titanium Silver Blue

Titanium White Silver

Alcune di queste tonalità, come Pink Gold, Jade Green e Jet Black, potrebbero essere riservate esclusivamente per gli acquisti tramite il sito ufficiale di Samsung. Questo modello di punta, già oggetto di numerose fughe di notizie, confermerà probabilmente il design iconico con bordi piatti, S Pen integrata e una struttura robusta in titanio. Si punterà dunque ancora una volta sulla grande qualità, tipica di un brand come Samsung che questa volta proverà a fare il vuoto sul mercato.