Honor Magic 7 Lite e 7 Pro: trapelano in rete specifiche e prezzi per l'Europa

Tra gli smartphone più attesi per il prossimo 2025 che è ormai alle porte ce ne sono alcuni appartenenti al marchio Honor. Secondo quanto riportato infatti sono sempre di più i dettagli che emergono dal web ogni giorno riguardo ai due Magic 7 Lite e Magic 7 Pro. Entrambi sono già stati lanciati in Cina, ma in queste ore sono arrivate delle notizie per quanto riguarda il mercato europeo.

Honor Magic 7 Lite: il modello più economico della serie

Di certo la scelta più accessibile corrisponde ad Honor Magic 7 Lite che, secondo le indiscrezioni dovrebbe costare 375 €. Le colorazioni tra cui scegliere saranno nero e viola.

Lo smartphone risulterà grazie alle sue capacità fotografiche siccome vanterà due sensori sul posteriore rispettivamente da 108 e 5 MP. Frontalmente ecco un altro sensore da 16 MP mentre per quanto riguarda la batteria il risultato è mostruoso: ben 6600 mAh.

Lo schermo sarà un OLED da 6,78 pollici con risoluzione da 2700 x 1224 pixel e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz. Infine si chiude con un chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il sistema operativo sarà Magic OS 8.0 basato su Android 14.

Honor Magic 7 Pro sarà il vero top di gamma ma con batteria inferiore

Tra gli smartphone da abbattere ci sarà certamente Honor Magic 7 Pro, un dispositivo che ha al suo interno manderà il processore top di gamma Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Non mancherà la tripla fotocamera posteriore con due sensori da 50 MP e il principale da 200 MP.

Sul frontale ecco un’altra fotocamera da 50 MP, mentre per quanto concerne il completamento del comparto hardware, ci saranno 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La batteria si ferma a 5850 mAh, un buon corrispettivo per avere uno smartphone che duri tanto, anche grazie all’efficienza energetica garantita dal processore. Il prezzo in questo caso dovrebbe essere di 1225 € con colorazioni grigio e nero.