Paramount+: i film e le serie TV in arrivo a gennaio 2024

Sta per arrivare il 2025 e come al solito le grandi piattaforme streaming preparano i botti veri e propri. Questa volta tocca a Paramount+, colosso che vuole stupire con nuovi film e serie TV da non perdere.

Le serie in arrivo su Paramount+

Landman

La serie drammatica islandese che ha appassionato molti spettatori giunge al termine con il suo finale di stagione, previsto a gennaio. Un’occasione per scoprire gli sviluppi conclusivi di questa intensa storia.

Dexter: Original Sin

Tornano gli episodi conclusivi della serie che riporta in scena il celebre serial killer Dexter, con nuove sfide e colpi di scena. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di thriller.

The Agency

Dietro le quinte dello spionaggio internazionale, questa serie chiude la sua stagione con una conclusione che promette di mantenere alta la tensione fino all’ultimo minuto.

Lioness – Seconda stagione

Se non avete ancora visto questa serie con Zoe Saldana, gennaio è il momento giusto: tutti gli episodi della seconda stagione saranno disponibili, inclusa la puntata finale che andrà in onda il 29 gennaio.

I film in arrivo su Paramount+

CONVERSAZIONI CON ALTRE DONNE

Un remake dell’omonimo film americano, questa pellicola racconta la storia di due ex coniugi che, dopo anni di lontananza, si ritrovano a un matrimonio e riscoprono la loro complicità. Tra dialoghi intensi e momenti di passione, dovranno fare i conti con i sentimenti ancora vivi e le loro vite separate. Con Valentina Lodovini e Francesco Scianna, diretto da Filippo Conz.

Disponibile dal 1° gennaio.

SECTION 31

Il mondo Star Trek si arricchisce con un nuovo capitolo. In questo film, Michelle Yeoh torna a vestire i panni dell’imperatrice Philippa Georgiou, che si unisce a una divisione segreta della Flotta Stellare per proteggere la Federazione, mentre affronta i peccati del suo passato.

Disponibile dal 24 gennaio.

CURFEW

In un futuro distopico, per garantire la sicurezza delle donne, gli uomini sono soggetti a un coprifuoco notturno. Poi succede che avviene un omicidio proprio in quelle ore. Tutto ciò porta ad un’indagine che porta a mettere in discussione ogni cosa. Con Sarah Parish nei panni della detective Pamela Green, questa serie thriller promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo.

Disponibile dal 20 gennaio.

DATING NAKED UK

Il reality show di MTV arriva in versione britannica. Dieci single si incontrano in un paradiso tropicale per esplorare l’amore in modo inedito, mettendosi a nudo sia fisicamente che emotivamente. Condotto da Rylan Clark, il programma promette momenti emozionanti e divertenti.

Disponibile dal 10 gennaio.