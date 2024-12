Nel 2024, Microsoft ha effettuato un’acquisizione senza precedenti di 485.000 chip Nvidia Hopper. Dunque più del doppio rispetto ai suoi principali concorrenti. Secondo quanto riportato dal Financial Times e confermato da un’analisi della società di consulenza Omdia, questa cifra rappresenta un aumento straordinario rispetto al 2023. Ovvero quando l’azienda di Redmond aveva acquistato una quantità decisamente inferiore di hardware. Questo dato sottolinea la portata degli sforzi compiuti da Microsoft per consolidare la sua posizione nel settore dell’IA. Non si tratta infatti solo di una grossa acquisizione. Ma di una vera e propria mossa strategica per dominare un mercato sempre più importante nell’economia del mondo.

Innovazione e partnership: la chiave del successo di Microsoft

La scelta di investire in una quantità così elevata di chip Nvidia Hopper evidenzia come Microsoft stia puntando a rafforzare le sue capacità computazionali per gestire progetti ambiziosi nel campo dell’IA. Questo obiettivo si inserisce in una visione più ampia. La quale mira a rendere l’azienda leader nel campo dell’innovazione tecnologica. Arrivando a superare i rivali in un settore altamente competitivo.

Gli investimenti in hardware avanzato sono parte di un piano strategico ancora più ampio. Microsoft, infatti, ha rafforzato la sua collaborazione con OpenAI. Arrivando a partecipare a un finanziamento da 6,6 miliardi di dollari nell’ottobre 2024. Questa collaboratrice, già consolidata negli anni precedenti, rappresenta uno dei pilastri fondamentali per l’espansione delle sue attività legate all’IA. Non meno importante è stata l’introduzione dei chip personalizzati Maia. I quali sono stati annunciati durante la conferenza Ignite alla fine del 2023.

I chip-Maia rappresentano una tappa fondamentale nello sviluppo di tecnologie proprietarie. In quanto consentono a Microsoft di ridurre la dipendenza da fornitori esterni e di innovare in modo più autonomo. Insomma, con una strategia che combina collaborazioni strategiche, investimenti record e un’attenzione costante alla ricerca, l’azienda sta ridisegnando l’ intero sistema tecnologico globale. Microsoft si è così ormai affermata come un punto di riferimento per l’intelligenza artificiale. Riuscendo a tracciare una strada che potrebbe cambiare radicalmente il futuro del settore.