Tesla è pronta a svelare una nuova versione del suo SUV elettrico più venduto. Stiamo parlando della Model Y. Il suo debutto, previsto per gennaio 2025, segna l’inizio della produzione in serie presso la gigafactory di Shanghai. Questo annuncio arriva in un momento di cambiamenti per l’azienda. In quanto in concomitanza con le dimissioni di Song Gang, responsabile dello stabilimento cinese e figura chiave per la sua gestione. Il progetto, noto come “Juniper”, porta con sé importanti modifiche estetiche e funzionali. Tra le innovazioni più attese vi sono un design del frontale ispirato al Cybertruck. Oltre che gruppi ottici anteriori e posteriori ridisegnati e interni migliorati con una maggiore insonorizzazione dell’abitacolo.

Nuova Tesla ModelY: avvistamenti e dettagli tecnici in fase di test

Una delle novità più rilevanti della nuova Tesla, sarà la configurazione a 6 posti, con tre file di sedili singoli. Disposizione che renderà il SUV ancora più versatile. Questa variante però non sarà disponibile prima del terzo trimestre del 2025 e sarà prodotta esclusivamente nello stabilimento cinese. Ulteriori aggiornamenti estetici potrebbero includere specchietti retrovisori dal design rinnovato. Ma anche cerchi in lega modernizzati e nuove opzioni di colore per la carrozzeria. Anche gli interni trarranno ispirazione dalla nuova Model 3. È infatti previsto un volante aggiornato e pulsanti extra integrati per una maggiore funzionalità.

In questi giorni, le prove su strada della TeslaModel Y Juniper stanno intensificandosi. Dunque è probabile che il lancio si stia avvicinando sempre più. Un recente video girato a San Jose, in California, mostra un prototipo parzialmente camuffato. Offre però l’anteprima di un nuovo profilo più aerodinamico. Nonostante ciò, Tesla non ha ancora confermato ufficialmente alcune specifiche tecniche. Tra queste, un sistema di sospensioni completamente rinnovato, progettato per migliorare sia la dinamica di guida che il comfort.

Questo aggiornamento rappresenta un passo strategico per Tesla. L’ azienda è infatti intenzionata a consolidare la sua leadership nel settore dei SUV elettrici. Ecco perché la nuova ModelY promette di rafforzare il posizionamento del marchio nel mercato delle auto a zero emissioni, combinando innovazioni tecnologiche e uno stile assolutamente accattivante.