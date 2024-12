Mercedes-Benz Italia: bilancio 2024 e piani futuri

Il 2024 si chiude per Mercedes-Benz Italia con 49.500 unità vendute nel mercato auto. Un dato che rispecchia il 2023, ma registra un calo del 18% rispetto al 2019. Il contesto è stato segnato da un mercato premium stabile, ma anche da difficoltà economiche e dalla transizione elettrica più lenta del previsto.

Nonostante ciò, Mercedes ha raggiunto il primo posto nel segmento premium per quota di vendite a privati. Tra i numeri spiccano le 6.000 ibride plug-in, oltre 2.450 elettriche e più di 3.000 AMG. Il mercato italiano, però, rimane tra i peggiori in Europa per diffusione di veicoli elettrici, con appena il 4% di penetrazione. La strategia della casa tedesca si concentra su un posizionamento ancora più premium, riducendo la presenza nei segmenti più piccoli. In parallelo, la produzione si adatta alle condizioni globali: impianti flessibili permettono di calibrare la quota di veicoli termici ed elettrici.

Novità 2025 e obiettivi a lungo termine Mercedes

Il 2025 sarà un anno chiave per Mercedes, con il debutto della nuova Mercedes CLA. Basata sulla piattaforma MMA, unisce elettrico e ibrido mild a 48V. Promette 750 chilometri di autonomia in versione elettrica e consumi ridotti per l’ibrida. L’azienda punta anche sul settore dei veicoli commerciali, che ha registrato una crescita del 21,7% nel 2024 con 11.157 unità vendute. Nel 2026 debutterà la piattaforma VAN.EA, progettata per l’elettrico, fondamentale per raggiungere l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2039. Come reagire alla concorrenza cinese e alle sfide del mercato? Mercedes punta su innovazione, solidità storica e presenza globale. Con una gamma rinnovata e obiettivi chiari, il marchio si prepara a crescere nonostante le pressioni esterne. I prossimi anni saranno decisivi per mantenere la leadership nel settore premium.

La concorrenza cinese rimane un fattore cruciale per la crescita. 140 marchi cinesi competono per espandersi in Europa, ma Mercedes confida nel suo vantaggio competitivo: una rete consolidata, prodotti innovativi e un rapporto storico con i clienti. La sfida diventa così un’opportunità per innovare e rafforzare la leadership. I prossimi modelli, sempre più avanzati e sostenibili, saranno il fulcro di una nuova era.