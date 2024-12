Per il periodo natalizio 2024, TIM ha deciso di premiare alcuni clienti di rete mobile con una promozione esclusiva. L’offerta, chiamata “xTe 200 giga Silver“, permette di ottenere 200GB di traffico dati extra da utilizzare entro 30 giorni dall’attivazione. Il costo, pari a 4,99€ rende la proposta particolarmente vantaggiosa. Non si tratta però di una novità assoluta. In quanto TIM, ha già lanciato questa promozione in passato. Ad esempio durante Ferragosto e la Festa della Mamma, ma la rende disponibile solo per un numero selezionato di utenti.

Un mese di navigazione ultra veloce con il 5G di TIM

I clienti selezionati ricevono la comunicazione tramite SMS, app MyTIM o il servizio-clienti. I giga aggiuntivi sono utilizzabili sia su rete 4G che sub5G Ultra. In modo da garantire una velocità di navigazione che può arrivare fino a 2Gbps in download e 300Mbps in upload. Promettendo così prestazioni elevate per lo streaming e altre attività online. L’offerta è cumulabile con i piani dati già attivi, ma si disattiva automaticamente alla scadenza dei 30 giorni senza alcun rinnovo automatico. È essenziale però avere credito sufficiente per attivarla, e in caso di disattivazione del piano principale, anche l’opzione verrà annullata.

xTe 200 Giga Silver offre ai clienti TIM un’occasione unica per sperimentare il 5GUltra, la rete più avanzata dell’operatore. Disponibile solo in aree coperte e per dispositivi compatibili, questa tecnologia garantisce prestazioni superiori rispetto al 4G e al 5G base. I clienti che attivano questa opzione possono quindi accedere a una connessione ultraveloce. Anche se limitata ai 200GB inclusi nella promo.

Per chi viaggia nei Paesi dell’Unione Europea, è previsto un limite di utilizzo per il roaming. Superata questa soglia, i dati aggiuntivi vengono tariffati a consumo. Ma non è finita qui. TIM, infatti, assicura una qualità video in alta definizione e una priorità di connessione anche su rete 4G. Insomma, con questa eccezionale proposta, l’operatore conferma il proprio impegno nell’offrire servizi esclusivi e personalizzati per i clienti più fedeli. Puntando sempre su innovazione e convenienza durante le festività.