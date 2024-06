Il 9 Giugno 2024 segna una svolta molto importante nel contesto della telefonia mobile italiana con il lancio della Promo 5G Ultra da parte di TIM. Questa iniziativa, offre ai nuovi clienti la possibilità di provare gratuitamente per tre mesi il profilo 5GUltra. Ciò rappresenta un importante passo avanti nel settore delle telecomunicazioni. Con velocità di connessione fino a 2 Gbps e priorità di accesso sulla rete TIM, la Promo5GUltra promette un’esperienza di navigazione senza precedenti. Consentendo agli utenti di godere di una connessione rapida e affidabile in ogni momento e in ogni situazione.

TIM: dettagli esclusivi

L’offerta è rivolta a tutti i nuovi clienti che attivano una delle promozioni mobile abilitate al profilo 5Gbase. Ciò significa che chiunque ne sottoscriva una che non includa già il profilo 5GUltra potrà beneficiare gratuitamente per tre mesi di questa nuova e velocissima possibilità di navigazione. Si tratta di un’ opportunità che permette di sperimentare appieno le potenzialità del 5G e alle sue enormi potenzialità.

Ma le novità non finiscono qui. Dopo il periodo gratuito, si avrà la possibilità di mantenere attivo il profilo Ultra al costo aggiuntivo di soli 1,99€ al mese. Tale opzione consentirà loro di continuare ad usufruire di tutti i servizi offerti. Così da garantire un’esperienza di connessione superiore e una maggiore efficienza nelle attività online. In un mondo sempre più connesso e digitale, avere accesso a velocità elevate è diventato davvero essenziale. Con la Promo5GUltra, TIM si conferma all’avanguardia nell’offerta di soluzioni innovative e di alta qualità. Riuscendo a porsi come leader indiscusso nel mercato della telefonia.

Insomma, con una velocità di connessione fino a 2 Gbps e priorità di accesso sulla rete TIM, questa promo promette di rivoluzionare totalmente il modo in cui le persone si connettono e interagiscono online tra loro. Non lasciarti sfuggire questa opportunità, passa a TIM e scopri il futuro della navigazione mobile oggi stesso!