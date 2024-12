Diventa sempre più difficile riuscire ad evitare i tranelli che il web sottopone agli utenti. Ogni persona nella sua casella e-mail può ritrovarsi un messaggio particolare, una truffa pronta ad agire e a derubare chiunque.

Oggi è proprio quel giorno: un nuovo testo è arrivato a più persone fingendo di rappresentare l’inizio di una nuova conoscenza. In realtà c’è anche un altro messaggio da evitare ma proprio per completezza abbiamo deciso di includerli entrambi qui in basso per fornire un esempio agli utenti.

Truffa phishing in corso: ecco il messaggio che sta fregando le persone

Come si può vedere il messaggio in basso porta le persone ad iscriversi ad un sito di incontri, credendo che una ragazza abbia veramente scelto loro per proseguire con una conoscenza. In realtà non c’è nulla di reale in questa situazione ma solo una grande truffa, la quale punta a rubare dati e soldi agli utenti. Ecco il testo in questione:

“Ciao, mi chiamo Marsha, sono una bellezza moderna moderatamente emancipata.

La mia vita con mio marito è diventata noiosa e banale. Voglio qualcosa di piccante e insolito in termini di amore.

Il fatto stesso di fare l’amore con uno sconosciuto crea già un urgente bisogno di amore. Voglio invitarti ad alcuni bei appuntamenti.

Mi piaci, ma ho bisogno di sapere della tua approvazione! Marsha-babe77 è il mio profilo di appuntamenti.

Una volta completata la registrazione, inviami un’e-mail immediatamente.”

In realtà anche un altro messaggio, se vogliamo molto più inquietante, è stato ricevuto da molte persone che lo hanno segnalato prontamente. Non si sa a cosa si riferiscono ai truffatori, ma si parla di “illuminati“:

“Caro/a Amato/a,

“Sei stato/a selezionato/a per entrare a far parte della grande famiglia degli Illuminati; hai trovato grazia agli occhi del Grande Creatore, ed è per questo che ti viene esteso questo nobile invito a diventare membro dell’Elite“.