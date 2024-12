Di recente, il team di sviluppo OnePlus ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per il modello OnePlus12. Un upgrade che porta il software alla versione OxygenOS 15.0.0.404. Al momento disponibile solo per i dispositivi venduti in India, esso si prepara ad introdurre numerose novità. Tra cui le patch di sicurezza di dicembre 2024 e alcuni strumenti innovativi basati sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo principale è quello di provare a migliorare l’esperienza d’uso complessiva. Ciò attraverso l’ introduzione di funzioni avanzate che ci permettono di semplificare e personalizzare le attività di tutti i giorni.

OnePlus: un aggiornamento che migliora il sistema, la fotocamera e le app

Le novità più importanti introdotte da OnePlus riguardano l’introduzione di tre strumenti IA dedicati. Tra queste vi è l’ AI Reply, che suggerisce risposte personalizzate basandosi sul contesto delle conversazioni. In modo da adattarle ai vari stili linguistici. Poi abbiamo l’ AI-Check che si occupa di analizzare e correggere errori di grammatica, ortografia e punteggiatura. Così da provare a rendere molto più fluida la scrittura. Infine, vi è AI-Rewrite. Il quale consente di modificare o adattare i testi, accorciandoli, espandendoli o cambiandone lo stile a seconda delle esigenze di ciascuno.

Oltre alle funzioni IA, l’aggiornamento include anche miglioramenti rilevanti per la fotocamera. Infatti sono stati aggiunti nuovi filtri, chiamati Fresh, Emerald e Clear, disponibili sia in modalità Foto che Ritratto. Gli utenti possono ora personalizzare le loro immagini con filigrane. Una funzione ideale per chi vuole aggiungere dettagli unici ai propri scatti. Anche le app del dispositivo beneficiano di novità interessanti. Il calendario, ad esempio, supporta ora widget per tenere traccia di compleanni, anniversari e countdown.

Il sistema operativo nel complesso è stato reso più stabile. Ciò grazie ad alcuni con miglioramenti generali che garantiscono una maggiore durata della batteria in alcune situazioni. Tra le nuove funzionalità, emerge la visualizzazione dello stato della torcia e delle informazioni di ricarica direttamente sugli avvisi in tempo reale. Oltre alla possibilità di trasformare una finestra fluttuante in schermo intero con un semplice gesto.

Insomma, tale aggiornamento rappresenta un ulteriore passo avanti per OnePlus 12, confermandone la qualità e la versatilità. Al momento, non sono però disponibili altri dettagli sul rilascio in altri mercati. Ma si attendono notizie ufficiali da parte del produttore.