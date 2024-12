Creami EXTRA WOW 150 di PosteMobile è l’offerta pensata per chi desidera il massimo in termini di convenienza e prestazioni. È riservata esclusivamente ai nuovi clienti. La promo è disponibile solo online ed unisce servizi di qualità e una tariffa imbattibile. Un pacchetto dati imperdibile, ideato per soddisfare ogni esigenza di comunicazione e connettività.

PosteMobile offre una promo sensazionale

Con un canone mensile di appena 6,99 euro, l’offerta include chiamate e SMS illimitati grazie ai Credit dedicati. Un’opzione ideale per rimanere sempre in contatto con chi si vuole senza preoccuparsi dei costi. A tutto ciò si aggiunge un’ampia disponibilità di dati. Ogni mese sono disponibili ben 150 GB in 4G+. Con tali opzioni Creami EXTRA WOW 150 di PosteMobile garantisce una connessione stabile e performante in qualsiasi luogo.

La qualità dell’offerta si basa sull’affidabilità della rete 4G+ di Vodafone. Quest’ultima copre oltre il 99% del territorio italiano. Ciò significa che è possibile contare su una connessione solida anche nelle aree meno servite. In più, l’offerta include servizi aggiuntivi senza costi extra. Come “Ti cerco” e “Richiama ora”. Inoltre, sono inclusi l’avviso di chiamata e controllo del credito residuo. Non manca la possibilità di utilizzare il traffico dati in modalità hotspot, per condividere facilmente la connessione con altri dispositivi e sfruttare al meglio i 150 GB a disposizione.

Per attivare l’offerta è necessario acquistare una nuova SIM ricaricabile, senza alcun obbligo di portabilità. Il costo della SIM è di 10 euro, cui si aggiunge una ricarica iniziale dello stesso importo. Quest’ultima copre il primo mese di utilizzo. La procedura è semplice e comoda. È possibile attivare tutto online e ricevere la SIM direttamente a casa con spedizione gratuita.

Creami EXTRA WOW 150 di PosteMobile rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca una tariffa competitiva e completa. Ciò con la garanzia di un servizio di alto livello. Il consiglio per tutti gli utenti interessati è di procedere il prima possibile per non lasciarsi sfuggire tale occasione.