Honda al CES 2025: i prototipi elettrici della Serie O

Al CES 2025 di Las Vegas, Honda presenterà due prototipi elettrici che segnano il futuro a zero emissioni del marchio giapponese. Tra le novità, una berlina elegante e un SUV dal design audace e innovativo. Entrambi i veicoli appartengono alla famiglia O Series, che potrebbe entrare in produzione a breve. La berlina, ancora avvolta nel mistero, si mostra in un teaser senza dettagli tecnici. Forse un modo per suscitare curiosità, ma l’attesa per saperne di più è alta. Il design, però, richiama elementi di altre concept Honda, suggerendo un’evoluzione estetica interessante. Cosa ci riserverà la tecnologia di bordo? I dettagli arriveranno solo con la presentazione ufficiale.

Il SUV, invece, si fa notare per la sua forma squadrata e imponente. Un lunotto verticale incorniciato da una striscia di LED crea un effetto visivo potente. Il prototipo suggerisce una visione futuristica della Honda. Con essa si vede come potrebbero evolvere i veicoli elettrici per soddisfare le esigenze di spazio e prestazioni. Non è solo un progetto di design, ma una vera e propria dichiarazione di intenti per il futuro della mobilità.

La Strategia Elettrica Honda fino al 2030

Con la presentazione di questi prototipi, Honda segna l’inizio della sua elettrificazione. I primi modelli della 0 Series dovrebbero arrivare entro il 2026. Berlina e SUV sono solo il punto di partenza. Già nel 2027 potrebbe arrivare un SUV di grandi dimensioni. Questi avranno forse anche una terza fila di sedili. Un altro SUV di taglia media potrebbe seguire nel 2028, mentre nel 2029 Honda lancerà un modello più compatto.

Entro il 2030, la gamma elettrica di Honda avrà ben sette modelli, disponibili nei principali mercati globali. Ma non è solo il design a interessare. Al CES 2025, Honda presenterà anche un nuovo sistema operativo proprietario. Questo software sarà alla base delle funzionalità di guida autonoma dei veicoli futuri. E, per non farsi mancare nulla, si darà uno sguardo al nuovo SoC (System on Chip), essenziale per la gestione elettronica dei veicoli.Honda si prepara a scrivere il prossimo capitolo dell’automobile, dove innovazione e sostenibilità vanno di pari passo. La domanda è: siamo pronti ad affrontare il futuro elettrico con loro?