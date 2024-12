PosteMobile lancia un’opzione dedicata ai nuovi clienti, disponibile esclusivamente online. La promozione chiamata “Creami EXTRA WOW 150″ offre chiamate e SMS illimitati, con 150GB di traffico dati in 4G+ alla velocità massima di 300Mbps. Il tutto a un costo mensile estremamente competitivo di 6,99€.

L’attivazione prevede un costo iniziale di 10€ per la SIM, più una prima ricarica dello stesso importo, che include il primo mese di servizio. Grazie a Vodafone, la copertura della rete 4G raggiunge oltre il 99% della popolazione italiana. Garantendo così connessioni stabili e rapide in quasi tutto il territorio nazionale. In più, i clienti potranno utilizzare gratuitamente servizi utili come “Ti cerco” e “Richiama ora”, oltre alla funzione di hotspot, senza costi aggiuntivi.

PosteMobile: vantaggi e dettagli tecnici della promo

La promozione di PosteMobile punta a soddisfare una vasta tipologia di esigenze. Dai privati ai professionisti, fino alle aziende. I 150GB inclusi, ad esempio, sono ideali per streaming, navigazione e lavoro in mobilità. Grazie al supporto della tecnologia 4G+, la velocità è un punto di forza. Si parla infatti di 300Mbps in download, a condizione di trovarsi in un’area coperta e utilizzare uno smartphone compatibile.

Per chi non rinnova l’offerta mensile, è prevista una tariffa a consumo. Chiamate e SMS vengono addebitati rispettivamente a 18 centesimi al minuto e 12cent. per messaggio inviato. La navigazione internet, se abilitata, costa 2€ al giorno per 500 MB alla prima connessione. La gestione delle opzioni avviene in modo intuitivo tramite l’app PostePay o l’area personale del sito ufficiale.

PosteMobile mette in chiaro tutte le condizioni contrattuali sul proprio sito, assicurando trasparenza e accessibilità. La promozione, valida su tutto il territorio nazionale, ribadisce così l’impegno del marchio nel fornire soluzioni digitali convenienti e performanti per tutti. Ad ogni modo, se siete interessati a conoscere nuove soluzioni offerte dall’operatore vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale.