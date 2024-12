Il 2024 è giunto ormai agli sgoccioli e, per il produttore tech Oppo, il nuovo anno si appresta ad essere ricco di nuovi prodotti, inizialmente e soprattutto per il mercato cinese. Oltre alla nuova serie di smartphone global Oppo Reno 13, l’azienda è infatti al lavoro sulla realizzazione del suo prossimo smartphone pieghevole. Ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find N5. Di quest’ultimo, in particolare, sono da poco emersi nuovi dettagli riguardanti presunte specifiche tecniche e data del debutto ufficiale.

Oppo Find N5, emergono nuovi dettagli interessanti prima del debutto

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi dettagli interessanti riguardanti il prossimo smartphone pieghevole del produttore tech Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Oppo Find N5. Per quanto riguarda il debutto ufficiale di questo device, il product manager di Oppo, cioè Zhou Yibao, ha rivelato che si terrà proprio durante il mese di gennaio 2025.

Subito dopo il suo debutto, il product manager di Oppo ha rivelato che saranno annunciati sul mercato anche altri dispositivi di rilievo, tra cui il nuovo Oppo Find X8 Ultra. Come già detto, oltre a questa informazione sono emerse ulteriori indiscrezioni riguardanti le presunte specifiche tecniche del nuovo foldable di Oppo. Stando a quanto è emerso, il nuovo Oppo Find N5 potrà contare sulla presenza di un display con una risoluzione molto elevata pari a ben 2K.

Oltre a questo, sembra che non ci saranno rinunce di alcun tipo dal punto di vista prestazionale. Sotto alla scocca dovrebbe infatti battere uno dei processori più potenti di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite. Lo smartphone dovrebbe inoltre eccellere anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Quest’ultimo, infatti, dovrebbe vantare la presenza di tre fotocamere posteriori. Tra queste, dovrebbe esserci un sensore fotografico principale da 50 MP e una lente periscopica. Lo smartphone dovrebbe inoltre essere più sottile e soprattutto più resistente rispetto ai modelli annunciati in precedenza dall’azienda.