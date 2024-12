BYD sviluppa una sportiva: possibile rivale per Porsche 911

BYD continua a sorprendere il mondo automotive con un nuovo progetto ambizioso: una sportiva elettrica che potrebbe rivaleggiare con la Porsche 911. Secondo CarNewsChina, un muletto del modello è stato avvistato recentemente, sebbene fosse ancora camuffato. Le immagini mostrano una vettura a due porte dal design aerodinamico, con un assetto basso e un frontale inclinato. Dettagli come specchietti laterali tradizionali e maniglie retrattili delle porte suggeriscono una cura estetica avanzata. Al momento, il muletto non appare del tutto completato. La parte posteriore sembra mancare di alcuni componenti, come il paraurti. Tuttavia, in questa fase di sviluppo prototipale, è normale che non tutti i dettagli siano definitivi. È plausibile che nei prossimi mesi emergano versioni più rifinite, offrendo uno sguardo più chiaro sulle linee finali della vettura.

Dal Concept BYD al Modello di Serie

Secondo i report, questa sportiva sarebbe la versione di produzione del concept Fang Cheng Bao Super 9, presentato da BYD qualche mese fa. Il concept è stato disegnato da Wolfgang Egger, noto per le sue esperienze con Lamborghini e Audi. Il design lascia intendere un forte accento sulle prestazioni e sull’estetica. Ci si aspetta proprio questo da una concorrente della Porsche 911.

Le specifiche tecniche restano un mistero. Si vocifera intanto che il powertrain potrebbe essere preso in prestito dalla Denza Z9. Si parla di un sistema a tre motori elettrici. Questo sarebbe capace di generare una potenza complessiva di 710 kW. Esso potrebbe garantire prestazioni eccezionali, puntando su un’accelerazione e una velocità di punta da supercar. La sportiva di BYD potrebbe arrivare sotto il marchio Denza, una sussidiaria del colosso. Questo rafforza ulteriormente l’ambizione di BYD di sfidare i giganti del settore automobilistico anche a livello europeo. La domanda che molti si pongono ora è: come reagiranno i marchi storici come Porsche alla nuova concorrenza cinese? Il futuro di BYD nel settore delle sportive di lusso sembra promettente, e la Porsche 911 dovrà fare attenzione.