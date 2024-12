Amazon Echo Show 21 rappresenta il massimo dell’innovazione tra i dispositivi smart display. Con uno schermo di dimensioni eccezionali, è progettato per diventare il fulcro tecnologico della casa, perfetto per ambienti come la cucina o la stanza relax.

Questo dispositivo, con il suo design elegante e le sue funzionalità avanzate, punta a offrire un’esperienza integrata per la gestione della smart home, l’intrattenimento e molto altro.

Design e materiali

L’Echo Show 21 impressiona immediatamente per le sue dimensioni. Con uno schermo da 21 pollici, una cornice nera elegante e un design curato, si distingue come un elemento estetico oltre che funzionale. Misura circa 55 cm x 35 cm, con uno spessore di 3,8 cm e un peso significativo di 5 kg.

I dettagli del dispositivo non deludono: sulla parte superiore troviamo un otturatore fisico per la videocamera, un elemento indispensabile per garantire la privacy, e i controlli per il volume. La costruzione è robusta, ma il cavo di alimentazione lungo solo 1,5 metri e con un attacco proprietario limita leggermente la flessibilità di posizionamento. Una porta USB-C sarebbe stata preferibile.

Il supporto premium opzionale è un accessorio utile per aumentare la versatilità: consente di orientare e alzare il display, offrendo una soluzione migliore rispetto all’attacco a muro incluso nella confezione. Inoltre, grazie al supporto VESA, è possibile utilizzare staffe o bracci di terze parti.

Display e audio

Il display touch screen Full HD è uno dei punti di forza dell’Echo Show 21. Nonostante la finitura lucida possa riflettere luci intense, la leggibilità rimane ottima anche in presenza di fonti di illuminazione diretta. Un sensore di luminosità automatica garantisce un adattamento efficace alle condizioni ambientali, migliorando ulteriormente l’esperienza visiva.

L’audio è potente e ben calibrato per le funzionalità principali del dispositivo, come rispondere ai comandi vocali e riprodurre contenuti video. Tuttavia, per l’ascolto di musica, i bassi risultano poco corposi, un limite prevedibile per un dispositivo non pensato specificamente per la riproduzione musicale. Nel complesso, l’audio è funzionale e soddisfacente per l’uso quotidiano.

Specifiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, l’Echo Show 21 si distingue per la fotocamera da 13 megapixel, che rappresenta un notevole passo avanti rispetto ai modelli precedenti. Questa offre una qualità video superiore e uno zoom automatico che segue il soggetto nella stanza, rendendo l’Echo Show ideale per chiamate e videochiamate. La fotocamera può anche essere utilizzata come sistema di sorveglianza, grazie all’app Alexa che consente di monitorare l’ambiente in remoto.

Nonostante queste caratteristiche di punta, il dispositivo presenta alcune limitazioni. La fluidità del sistema operativo non è impeccabile, con rallentamenti occasionali nei comandi, e il processore non è tra i più performanti della categoria. Tuttavia, l’ampia personalizzazione offerta dai widget riorganizzabili mitiga in parte questa carenza.

Software

L’integrazione con Alexa è il cuore pulsante dell’Echo Show 21. Grazie alla compatibilità con la Fire TV integrata, il dispositivo diventa una piattaforma di intrattenimento completa. La possibilità di accedere a una vasta gamma di applicazioni e contenuti lo rende un prodotto versatile.

Inoltre, il dispositivo si distingue per la capacità di gestire una smart home in modo intuitivo. Il controllo di luci, termostati, videocamere di sorveglianza e altri dispositivi intelligenti è reso ancora più semplice dal grande schermo. Tuttavia, come accennato, la fluidità generale del sistema operativo potrebbe essere migliorata per garantire un’esperienza ancora più piacevole.

Prezzi e conclusioni

L’Amazon Echo Show 21 è un dispositivo premium che punta a offrire un valore aggiunto nella gestione della casa e nell’intrattenimento. Con un prezzo di listino di 439,00 euro per il modello da 21 pollici, è sicuramente un investimento considerevole. Invece, il modello da 15 pollici della nuova generazione è disponibile a 329,00 euro.

Tra i pro troviamo un design raffinato, uno schermo ampio e luminoso, e funzionalità avanzate come la fotocamera migliorata e l’integrazione con Alexa. Tra i contro, invece, spiccano il cavo di alimentazione corto e proprietario, la mancanza di bassi nell’audio e la fluidità del sistema non ottimale.