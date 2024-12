L’operatore virtuale Kena, secondo brand di TIM, ha deciso di estendere la sua iniziativa You&Kena fino al 15 gennaio 2025. La promozione permette di ottenere un rimborso mensile di 2€ per ciascun cliente che attiva due SIM in coppia nei negozi aderenti. Per accedere all’offerta, è necessario utilizzare un codice univoco fornito al momento dell’attivazione della prima SIM. Il quale poi dovrà essere condiviso con un secondo cliente.

Quest’ultimo, attivando piu compatibile, permette a entrambi di beneficiare del rimborso. Il quale sarà valido a tempo indeterminato fino a quando entrambe le schede resteranno attive.

Ricarica Automatica e nuove opportunità per i clienti Kena

La promozione è riservata a piani con un costo mensile pari o superiore a 7,99€ e può essere attivata sia su nuovi numeri sia tramite portabilità. Tra le offerte incluse, vi è il piano Kena 7,99 PromoRush 150, che grazie alla promo costa 5,99€ al mese. Ma anche la Kena- 9,99 230GB Promo, che si riduce a 7,99€mensili. La proroga della Promo-You&Kena si affianca a quella del programma Porta un Amico. Anch’esso valido fino al 15 gennaio 2025. Iniziativa che rafforza, ancor di più, l’attrattiva delle offerte proposte dall’operatore.

Oltre alla You&Kena, Kena propone anche altre promozioni prorogate fino al 2025. Tra queste quella che offre 100GB Extra al mese attivando il servizio di Ricarica Automatica. Anche questa iniziativa è valida sia per nuovi che per già clienti, garantendo un vantaggio extra senza costi aggiuntivi. Il rimborso mensile di 2€ per questa soluzione viene erogato automaticamente al momento del rinnovo dell’offerta e non può essere trasferito in caso di cessazione o portabilità delle SIM coinvolte. Una delle caratteristiche principali della suddetta promo è sicuramente la sua semplicità. Infatti tutto il processo, dall’attivazione delle schede al rimborso, è gestito senza complicazioni, con comunicazioni rapide e chiare tramite SMS.

Insomma, grazie a queste iniziative, Kena si conferma un operatore attento al risparmio e alle esigenze dei suoi clienti. Arriva così a consolidare sempre di più la sua posizione nel mercato mobile. La proroga delle offerte rappresenta quindi un’occasione imperdibile per chi desidera servizi vantaggiosi e una gestione intuitiva delle proprie tariffe.