Gli investigatori si sono concentrati su due sospetti. Un uomo e una donna. L’indagine tradizionale viene affiancata da un’approfondita analisi tecnologica, durante la quale emergono prove decisive. Tra cui, una fotografia catturata dall’auto di Google Street View che immortala uno degli accusati mentre maneggia un sacco bianco. Quest’ultimo contenente presumibilmente il corpo della vittima. Un’immagine casuale che smonta ogni pretesa di perfezione del crimine.

Suddetta immagine, insieme ad altre prove raccolte durante perquisizioni e controlli sui veicoli, ha portato all’arresto dei due individui. Le autorità hanno poi svelato i dettagli del macabro piano. La vicenda non rappresenta un caso isolato. Già in passato, la tecnologia ha rivelato il suo ruolo cruciale nella risoluzione di crimini complessi. Basti pensare all’arresto del boss mafioso Gioacchino Gammino, localizzato in Spagna grazie a un’immagine di Street View nel 2022.

Suddetti episodi ci ricordano che il mondo digitale non è solo uno strumento di connessione e comodità, ma anche un archivio involontario di tracce. Un testimone silenzioso che può trasformarsi nel più implacabile degli investigatori. In un’era di dati ubiqui e occhi elettronici sempre accesi, forse il vero delitto perfetto non è più realizzabile davvero come si pensava fino a qualche anno fa.