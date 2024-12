Il progetto di abbonamento per iPhone, che prometteva di offrire ogni anno un nuovo modello dietro il pagamento di una quota mensile, non vedrà la luce. Apple ha deciso di interrompere lo sviluppo di questa iniziativa. Almeno secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg. L’idea, supervisionata dal team di ApplePay, avrebbe dovuto rappresentare un cambiamento importante per il colosso di Cupertino. Poiché avrebbe consentito di aumentare i ricavi ricorrenti e incentivare le vendite del suo prodotto di punta. Una serie di problemi tecnici e bug software però hanno causato ripetuti ritardi, portando infine alla sua cancellazione.

Apple: alternative e sfide per il futuro

Inizialmente previsto per il lancio nel 2022, il servizio avrebbe dato alle persone la possibilità di ottenere sempre il modello più recente di iPhone. La scelta di abbandonare il progetto sottolinea le difficoltà che anche aziende come Apple possono incontrare nel tentativo di innovare le proprie strategie di business. Ora il team di sviluppo è stato riassegnato ad altre iniziative. Mentre Apple si concentra su strategie consolidate e sulla promozione di opzioni di acquisto già esistenti.

Nonostante la fine di questo progetto, Apple offre ancora soluzioni per chi desidera aggiornare regolarmente il proprio iPhone. Tra queste vi è il Programma di Upgrade iPhone, attivo dal 2015. Il quale permette di suddividere il costo del dispositivo in 24 rate mensili e di passare a un nuovo modello dopo 12 pagamenti. Questa formula garantisce una maggiore flessibilità e resta uno strumento fondamentale per fidelizzare la clientela.

Ma non è tutto. Apple sta infatti incentivando piani di acquisto rateale attraverso collaborazioni con partner esterni. Tale approccio potrebbe diventare centrale per l’azienda, mentre esplora nuove possibilità per mantenere il suo primato nel settore. Tra le opzioni future, servizi sempre più personalizzati e tecnologie innovative come la realtà aumentata potrebbero giocare un ruolo fondamentale. Insomma, anche se il progetto di abbonamento è stato abbandonato, Apple non smette di cercare soluzioni per rafforzare la sua posizione.