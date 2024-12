A quanto pare il gruppo automobilistico Stellantis vuole presentarsi decisamente con effetto al salone di Bruxelles che si terrà dall’11 al 19 gennaio prossimo, le novità più importanti che il gruppo presenterà riguardano Alfa Romeo, in primis si parte dalla serie speciale Intensa Disponibile su tutta la gamma, creata appositamente per rendere omaggio all’identità del marchio tramite delle caratteristiche decisamente esclusive.

Arriva la nuova Junior Q4

A fare notizia, però sarà una piccola automobile ibrida a quattro ruote motrici, verrà presentata infatti anche la nuova Alfa Romeo junior Q4, la versione attrazione integrale della SUV realizzata sulla base meccanica della Avenger 4xe, Quest’ultima all’interno del proprio cofano ospiterà il Power Train Mild Hybrid composto da un motore turbo benzina da 1,2 l da 136 cavalli accompagnato da un motore elettrico anteriore da 21 kW con una seconda unità elettrica posta posteriormente entrambe dalla potenza di 29 cavalli, il tutto verrà gestito da una trasmissione monomarcia dedicata e la modalità Power Looping assicurerà la trazione integrale anche con una carica bassa della batteria.

Al salone, ovviamente, non mancheranno altre novità tra le quali spiccano Leapmotor che presenterà la propria gamma elettrica composta dalla piccola citycar T03 E dalla SUV C10, anche Citroën porterà la sua nuova C3 affiancata dalla C3 Aircross a sette posti e dalla rinnovata C4 accostata alla C5 Aircross concept.

Anche Fiat avrà il proprio stand all’interno del quale ci saranno la grande Panda, inversione sia ibrida che elettrica, la micro Car topolino, la 600 ibrida e la 500e Giorgio Armani Collector’s Edition, come se non bastasse, assisteremo alla presenza anche di Jeep che invece mostrerà tre versioni della sua Jeep Avenger compresa la 4xe The North Face Edition insieme alla nuova serie The North Star di Compass e Renegade.

Insomma, non rimane che attendere per un salone dell’auto di Bruxelles, decisamente ricco di novità e caratterizzato soprattutto da automobili elettriche ed ibride.