iPhone: diversi utenti potrebbero passare a Samsung a causa dell'AI

Tra gli aspetti che ormai distinguono gli smartphone in tutto e per tutto ce n’è uno in particolare: l’intelligenza artificiale. Questa caratteristica che ormai fa parte di tutti i top di gamma in commercio assume particolari importanza soprattutto a bordo degli iPhone di Apple e dei Galaxy di Samsung. Il dualismo infatti resta anche questa volta attivo, seppur su un nuovo fronte tra entrambe le aziende.

SellCell, ha condotto su 2.000 persone negli Stati Uniti un sondaggio: da qui è emerso che ci sarebbe una tendenza interessante con gli utenti iPhone ora più propensi a passare a Samsung Galaxy nel caso in cui le funzionalità AI dovessero risultare migliori.

Da iPhone a Samsung Galaxy: i risultati del sondaggio

Secondo i dati, il 73% degli utenti iPhone e l’87% dei possessori di dispositivi Galaxy ritengono che le funzionalità AI abbiano finora poca utilità o nessun valore concreto.

Sorprendentemente, molti utenti non hanno ancora testato queste caratteristiche. Il 58% dei proprietari di iPhone e il 53% degli utenti Galaxy ammettono di non averle provate. Tra coloro che lo hanno fatto, le funzioni più apprezzate sono state i riassunti delle notifiche e gli strumenti di scrittura assistita.

La fedeltà degli utenti iPhone vacilla

Un aspetto interessante emerso è la maggiore disponibilità dei possessori di iPhone a valutare un cambio di piattaforma. 1 utente iPhone su 6 (16,8%) ha dichiarato di prendere in considerazione un passaggio a Samsung Galaxy per ottenere un’esperienza AI superiore. Al contrario, solo il 9,7% degli utenti Galaxy ha mostrato interesse a spostarsi verso iOS per lo stesso motivo.

Questo dato colpisce perché Apple ha storicamente goduto di un livello molto alto di fedeltà dei suoi utenti. Negli ultimi tempi, però, questa fedeltà sembra declinare più rapidamente rispetto a quella dei clienti Samsung.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo importante anche nelle decisioni future di acquisto. Circa il 47,6% degli utenti iPhone considera l’AI un fattore chiave quando valuta un aggiornamento, contro solo il 23,7% degli utenti Galaxy. Inoltre, gli utenti Apple si dimostrano più aperti all’idea di pagare per funzionalità AI avanzate (11,6% contro 4%).