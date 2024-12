Nintendo Switch 2: previste vendite record nel 2025 con oltre 15 milioni di unità

C’è molta attenzione che gravita intorno al mondo del gaming e soprattutto delle nuove console in uscita. Dopo aver visto la PlayStation 5 Pro e diverse nuove uscite in termini di titoli, è il momento di concentrarsi sulla prossima Nintendo Switch 2. La nuova edizione della console portatile più amata in assoluto sta per arrivare e già in più casi è stato possibile trovare qualcosa sul web. Si è parlato tanto dell’aspetto di questo nuovo prodotto, il quale potrebbe non essere stravolto rispetto al modello attuale Switch OLED.

Stando a quanto riportato, al suo arrivo potrebbe scatenare una girandola di vendite che potrebbe raggiungere addirittura cifre tra i 15 e i 17 milioni di unità nel 2025. Entro nel 2028 inoltre i pezzi venduti potrebbero andare oltre gli 80 milioni. La crescita dunque sembra essere pronta a decollare una volta per tutte in questo settore.

Nintendo Switch 2 arriverà in anticipo rispetto ai concorrenti

Anticipare il lancio potrebbe essere il segreto che condurrà la prossima Nintendo Switch 2 al successo assoluto. L’azienda infatti vuole proporla sul mercato prima ancora delle nuove proposte rispettivamente di Sony e Microsoft. Tutto ciò porterebbe ad un vantaggio netto, che andrebbe ad unirsi con la popolarità consolidata già acquisita nel tempo.

L’industria dei videogiochi sta vivendo un periodo di massimo splendore e le stime parlano chiaro con un valore di mercato che nel 2028 arriverà ad 83 miliardi, un incremento di 11 miliardi rispetto al 2024. Ovviamente l’incremento non riguarda solamente le console ma anche il gaming su pc e dispositivi mobili. Ad essere inclusi dunque sono anche gli smartphone e i tablet.

L’industria è nettamente in crescita e i dati e le stime parlano di un aumento netto entro il 2027. In quel momento infatti quasi la metà della popolazione mondiale dovrebbe essere coinvolta nel mondo del gaming. Tutto ciò dimostra dunque la crescita di questo settore e anche l’aumento della qualità di ogni prodotto lanciato.