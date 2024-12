Dopo settimane di indiscrezioni concentrate soprattutto sul Galaxy S25 Ultra, finalmente emergono le prime immagini trapelate di S25 Plus. I nuovi scatti, condivisi dall’insider Jukanlosreve, sembrano confermare un cambiamento nel design da parte di Samsung che era già nell’aria.

Design uniforme per tutta la linea Galaxy: Samsung ha le idee chiare

Uno degli aspetti più evidenti, sia nelle immagini del S25 Ultra che in quelle del S25 Plus, è il ritorno ai bordi arrotondati, abbandonando il look spigoloso che aveva caratterizzato gli ultimi modelli Ultra. Questo cambiamento rende i dispositivi più uniformi nel design, con una somiglianza sempre maggiore tra i vari modelli della serie.

Sembra il Camera Control di Apple ma non lo è: Samsung va per la sua strada

1 su 3

Uno degli elementi più curiosi delle immagini è un dettaglio sotto il pulsante di accensione, che ha subito attirato l’attenzione. A prima vista potrebbe ricordare il tasto per il controllo della fotocamera introdotto quest’anno sugli iPhone 16, ma si tratta in realtà di un’antenna mmWave. Questa avrà senso solo negli USA, dove le infrastrutture consentono di utilizzare questo standard per il 5G.

Le similitudini tra i nuovi Galaxy e gli iPhone non si limitano al design. Alcuni commentatori hanno sottolineato che la nuova interfaccia One UI 7 sembra prendere spunto da iOS, mentre altri hanno accusato Samsung di “ispirarsi” ai design degli accessori Apple.

Nonostante queste critiche, è indubbio che la serie Galaxy S25 porterà innovazioni significative. L’integrazione del nuovo chipset Snapdragon 8 Elite e le avanzate capacità AI promesse da Samsung potrebbero posizionare questi telefoni tra i migliori del 2025, sfidando direttamente Apple su alcuni dei suoi punti di forza più pubblicizzati.

Le prime immagini del Galaxy S25 Plus lasciano spazio a riflessioni su quanto Samsung stia cercando di allineare il design della sua linea Galaxy. Sebbene la scelta possa non piacere a tutti, i dispositivi si preannunciano comunque come prodotti premium, pronti a competere al vertice del mercato. Ora resta solo da scoprire se il colosso coreano riuscirà a mantenere prezzi competitivi rispetto alla concorrenza.