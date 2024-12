Instagram ha lanciato una nuova funzione per migliorare le foto scattate in condizioni di scarsa luminosità. Grazie alla Camera Extensions API ora infatti è possibile ottenere immagini notturne di alta qualità. Essa sarà disponibile sui modelli più recenti come i Google Pixel dalla serie 6 in poi e i Samsung Galaxy S24 Ultra, Z Flip6 e Z-Fold6.

Instagram: innovazione e prospettive future

La Modalità Notte è attivabile tramite un’icona a forma di luna che compare automaticamente durante gli scatti in ambienti poco illuminati. Essa offre letteralmente un’esperienza fotografica senza precedenti. Il team di Instagram ha infatti espresso una grande soddisfazione per i progressi ottenuti. Sottolineando che l’integrazione di questa API rappresenta un passo importante per la piattaforma. Le persone potranno osservare chiaramente la differenza confrontando foto normali, scatti con la modalità attivata e immagini che sfruttano completamente le capacità delle fotocamere di ultima generazione.

La Camera Extensions API di Instagram non solo consente di abilitare la Modalità Notte, ma mette a disposizione degli sviluppatori funzioni avanzate come HDR ed effetto Bokeh. Ciò garantisce una maggiore ottimizzazione delle immagini. In quanto è possibile adattare alle caratteristiche specifiche dei dispositivi utilizzati.

Anche se al momento questa novità è limitata a pochi modelli, Instagram ha già annunciato l’estensione della sua compatibilità ad altri smartphone nelle prossime settimane. Insomma tale funzione rappresenta un importante valore aggiunto per gli utenti Android. I quali potranno finalmente contare su scatti più nitidi e dettagliati direttamente dall’app.

Per chi desidera approfondire il funzionamento della Camera Extensions API e il suo impatto sulle applicazioni mobili, il team di Google ha condiviso un articolo dettagliato sul blog ufficiale. Lo sviluppo di queste tecnologie fotografiche dimostra così l’impegno continuo di Instagram nel migliorare l’esperienza d’uso dei suoi utilizzatori. Arrivando a posizionarsi come uno dei social network più innovativi del momento soprattutto in ambito fotografico.