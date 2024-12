Honda e:HEV: la nuova era dell’ibrido

Honda continua il suo percorso verso la neutralità carbonica entro il 2050 con significativi progressi sul sistema ibrido e:HEV. La nuova generazione presenta motori a ciclo Atkinson. Questi sono precisamente da 1,5 e 2,0 litri. La loro differenza sostanziale rispetto ai passati è che sono più efficienti e soprattutto conformi agli standard globali. Grazie a una combustione ottimizzata, i motori da 1,5 litri migliorano il consumo del 40%. Ciò vuol dire che si ha un risparmio di carburante complessivo del 10% rispetto ai modelli attuali.

Il sistema e:HEV Honda offre poi una transizione fluida. Con essa si hanno tre modalità di guida: EV Drive, Hybrid Drive e guida diretta, ottimizzando l’efficienza in ogni condizione. Le novità includono una trasmissione compatta che riduce i costi del 50%, disponibile nei modelli dal 2027. Quanto impatterà sul mercato questa innovazione? Honda punta a un prodotto competitivo e accessibile. Nel 2025 arriverà il sistema S+ Shift, pensato per una guida più reattiva e coinvolgente. La nuova piattaforma modulare riduce il peso di 90 kg, migliorando agilità e prestazioni. Sarà questo il futuro delle medie dimensioni?

Verso una mobilità sostenibile grazie al progresso Honda

L’impegno di Honda non si limita ai motori ibridi. La casa giapponese sviluppa una unità elettrica E-AWD per garantire maggiore trazione e stabilità su ogni terreno. Questa tecnologia, utilizzabile sia su veicoli ibridi che elettrici, rappresenta un passo decisivo verso un sistema di mobilità integrato. In parallelo, Honda sta riducendo i costi di produzione. Dal 2018, il risparmio per l’ibrido Accord è stato del 25%. L’obiettivo è abbattere i costi del 50% entro il 2027 rispetto ai modelli di un decennio fa.

Honda non trascura il design: la coupé Prelude, attesa in Europa nel 2026, offrirà un cambio simulato per un’esperienza più sportiva. Con questi progressi, Honda risponde alla domanda cruciale: come conciliare sostenibilità e piacere di guida? Grazie a innovazioni tecnologiche e processi ottimizzati, Honda accelera verso un futuro dove i veicoli elettrificati rappresenteranno il 100% delle vendite globali entro il 2040. Le sfide sono enormi, ma il percorso è chiaro.