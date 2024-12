Subito dopo le festività natalizie, il produttore tech OnePlus annuncerà in veste ufficiale sul mercato la sua nuova serie di smartphone, che comprenderà almeno i due modelli OnePlus 13 e OnePlus 13R. A quanto pare, però, l’azienda è anche al lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartwatch. Vi stiamo riferendo al prossimo OnePlus Watch 3. Quest’ultimo dovrebbe portare con sé numerose novità di rilievo per contrastare la concorrenza, tra cui forse la presenza di un sensore ECG.

OnePlus Watch 3 potrebbe arrivare con anche un sensore ECG

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete nuove informazioni riguardanti il prossimo smartwatch a marchio OnePlus. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Watch 3. Secondo le ultime indiscrezioni, questo dispositivo potrà vantare diverse feature interessanti, volte ovviamente a dare filo da torcere alla concorrenza.

Tra queste, sembra che lo smartwatch di OnePlus sarà dotato di un nuovo sensore per il battito cardiaco in grado di svolgere anche il ruolo di ECG. Un’altra novità di rilievo dovrebbe poi riguardare la presenza di una feature che finora abbiamo visto in maniera simile sugli Apple Watch. Il nuovo OnePlus Watch 3 potrebbe infatti contare sulla presenza di una corona digitale. Grazie alla sua presenza, dovrebbe essere ancora più semplice pietra navigare nei vari menù messi a disposizione.

Dal punto di vista prettamente prestazionale, invece, si parla in rete della possibile presenza di uno dei soc di casa Qualcomm. Il più probabile dovrebbe essere il soc Snapdragon W5 Gen 1, con a supporto tagli di memoria con 2 GB di RAM e 32 GB di storage interno. Dal punto di vista del design, ci aspettiamo un quadrante di forma circolare. L’autonomia, infine, dovrebbe essere affidata ad una batteria con una capienza di 500 mah.

Per il momento dovremo comunque attendere una qualche conferma ufficiale da parte del produttore tech OnePlus su queste nuove informazioni del prossimo OnePlus Watch 3.