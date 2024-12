Guida autonoma di livello 3: la Svizzera apre, si parte a marzo

Si parte ancora una volta dalla Svizzera per il progresso. Questa volta i veicoli a guida autonoma di livello 3 potranno circolare sulle strade pubbliche. È stata approvata la nuova ordinanza che darà il via dall’1 marzo 2025 ad una nuova era in Europa. Il settore automobilistico dunque beneficerà di questo nuovo regolamento.

Tutto ciò porterà certamente al progresso e alla libertà delle persone di poter sfruttare dei sistemi già inclusi in alcune auto ma non per permessi in territorio europeo.

Cosa prevede la normativa per la guida autonoma di livello 3

Ecco i punti chiave della normativa che tra qualche mese entrerà in vigore in territorio elvetico:

Controllo temporaneo del veicolo : l’elettronica certificata può prendere il controllo completo del mezzo in modalità autonoma;

: l’elettronica certificata può prendere il controllo completo del mezzo in modalità autonoma; Presenza del conducente : il guidatore deve trovarsi fisicamente a bordo e pronto a intervenire se il sistema richiede di riprendere il controllo;

: il guidatore deve trovarsi fisicamente a bordo e pronto a intervenire se il sistema richiede di riprendere il controllo; Progetti pilota: sarà possibile avviare sperimentazioni per lo sviluppo di veicoli a guida completamente autonoma su percorsi specifici, senza conducente a bordo.

Parcheggi autonomi: il futuro senza guidatore è ormai alle porte

La normativa detiene diversi aspetti molto interessanti da notare. Tra questi ci sono i parcheggi automatizzati. È proprio questo che prevede che le auto con un sistema a guida autonoma di livello 3 possano parcheggiarsi autonomamente. Non ci sarà dunque bisogno che il conducente sia nell’abitacolo.

Questa apertura apre la strada a nuove soluzioni pratiche per i parcheggi pubblici e privati, affidando completamente all’intelligenza artificiale la gestione delle manovre.

Svizzera e Germania: l’Europa si muove verso l’autonomia

L’approvazione della Svizzera arriva in un momento di grande fermento per la guida autonoma in Europa. Anche la Germania ha recentemente autorizzato il sistema Drive Pilot di Mercedes, aggiornato per la guida autonoma di Livello 3. Questo sistema, installato su modelli come Mercedes Classe S ed EQS, consente già di circolare sulle autostrade tedesche in modalità automatizzata.